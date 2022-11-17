控新州警跟蹤騷擾 非裔家庭提告

新州紐瓦克一個非裔家庭控告警局，去年他們家四兄弟與警員發生衝突受傷後，就一直因為非裔身分受警方騷擾。圖為民眾聲援羅德威爾和史皮維四兄弟。 (取材自臉書)

新澤西州紐瓦克(Newark)一個非裔 家庭，日前在新州聯邦地方法院控告當地警局，指控去年在他們家門口發生衝突，致兩名便衣警察 和他們家四兄弟受傷後，就一直因為非裔身分受當地警方騷擾；被告除當地警局外，紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)、艾薩克斯郡檢察官等人也列入被告。

四兄弟的母親、51歲婦女莫妮卡．羅德威爾(Monique Rodwell)說：「這對我來說很痛苦，我上班時都會被警察跟蹤，搞得我不得不每天凌晨三時起床，確保沒有人試圖殺死我們或放火燒了我們的屋子，同時還努力讓孩子們擺脫警方羅織的指控，我真的非常害怕。」

代表羅德威爾一家的律師在訴訟中稱，警方不只很常派巡邏車到羅德威爾住家附近，甚至還出動警用直升機監控他們一家行蹤，只因為他們家是非裔；然而即便他們曾向市長舉報過此事，市長辦公室不只未對涉案警局處分，甚至完全沒有介入調查，並助紂為虐對他們一家種族歧視 ，透過各種騷擾試圖恐嚇羅德威爾不要提起訴訟。

據法庭文件指出，事件起因是紐瓦克警局和檢察官辦公室的便衣警察未著制服、開著沒有警徽標示車輛在羅德威爾家附近巡邏，看到羅德威爾的其中一個兒子賈基爾(Jaykil Rodwell)和另外兩個男生站在一輛開著門的貨車旁，警方認為賈基爾攜帶槍枝，欲搜查時遭到賈基爾的兄弟史皮維(Jasper Spivey)等人干預，最終兩名便衣警察及四兄弟均受傷，四兄弟都被警方以襲警、拒捕、非法持有槍械等罪名逮捕。

人權團體「人民進步組織」(People's Organization for Progress)創辦人漢姆(Lawrence Hamm)，呼籲檢警撤銷對四兄弟的所有控罪，他說：「這明顯是一起涉及警方種族歧視的案件」；警方、檢察官與市長辦公室對此訴訟均低調不予回應。