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新州新法 大型場所須制定槍擊案對策

編譯孫梁／綜合15日電
根據新澤西州長墨菲簽署的新州法，州內各類大型場所包括禮拜教堂、電影院和體育場館在內，必須制定緊急計畫，以便對可能爆發的大規模槍擊案做好因應準備。(Getty Images)
根據新澤西州長墨菲簽署的新州法，州內各類大型場所包括禮拜教堂、電影院和體育場館在內，必須制定緊急計畫，以便對可能爆發的大規模槍擊案做好因應準備。(Getty Images)

根據新澤西州長墨菲簽署的新州法，州內各類大型場所包括禮拜教堂、電影院和體育場館在內，都必須與當地執法機構和其他應急部門一同制定緊急計畫，以便對可能爆發的大規模槍擊案做好因應準備。

新法將在七個月後開始生效，適用於可容納500人以上的教堂、1000個座位以上的電影院，以及5000人以上的體育和娛樂場所。

新法在民主黨占多數的州議會得到兩黨的一致支持，標誌兩黨都意識到，大規模槍案的威脅確實存在，必須隨時做好準備。

墨菲州長說：「槍支暴力的氾濫凸顯出州府、地方政府和社區有必要加強合作，以確保達到最高標準的公共安全。新法案將提高對新州公共場所和禮拜場合安全標準的要求，以使執法部門可在應急和威脅處置上處於最佳狀態。」

墨菲簽署新法前數日，三名大學美式足球運動員在維吉尼亞州夏洛茨維爾鎮(Charlottesville)慘遭槍殺，三人皆是維吉尼亞大學美足隊的成員，墨菲的夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)和他們的女兒都是這所大學的學生。

提案的民主黨州參議員柯迪(Richard Codey)說：「最新發生的大規模槍案和執法部門的處理方式表明，做好應急準備十分重要，因為大規模槍案會沒有預警地隨時發生。」

新州一名18歲男子上周被捕，他被控在社群媒體轉發貼文，是一份含有威脅攻擊猶太教堂和猶太人信息的宣言，導致聯邦調查局(FBI)在新州發布警告，警方加強了對猶太教堂和猶太學校的安全保護。

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