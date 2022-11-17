費城華埠旁擬蓋76人球場 爭取居民支持

NBA職籃費城76人隊計畫在費城華埠旁邊的東市場社區，興建可容納1萬8500人的新球館。圖為新球場示意圖。(取材自推特)

NBA職籃費城 76人隊(Philadelphia 76ers)計畫在費城華埠 旁邊的東市場（East Market）社區，興建可容納1萬8500人的新球館，為加強爭取華埠居民支持，球隊執行長布朗(Tad Brown)及開發商等高層於13日與逾200名居民代表會談。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，新的球場計畫興建在第11街(11th)與市場街(Market)路口，投資 額19億元，還設有餐廳、酒吧、購物中心、公寓大廈等機能的複合式建築，本項目於今年7月才對外公布。

200多名「費城華社聯合組織」(Philadelphia Chinese Community Organization United，PCCOU)成員13日在東方明珠大酒樓(Ocean City)與76人隊、開發商等高層會談時表示，若確信他們關注的問題得以解決，那他們對新建案持開放態度。

華埠居民們關心的議題，包括帶來的人潮造成的交通及停車不便問題，房價飆漲，提高犯罪率，造成環境髒亂等；開發商代表艾德爾曼(David Adelman)、76人隊負責多元文化的主管顧爾德(David Gould)還主動談及費城華埠的「可怕歷史」，包括為興建高速公路等公共設施而強拆華埠建築等。

艾德爾曼表示，與過去那種「悄悄拆除」不同，他們的項目公開坦誠，而且拆遷的建築只有已經沒落的購物中心及租約到期的巴士轉運站，不會影響到商家或住宅；他還說，球賽開場時間，剛好也是通勤族要離開市中心的時候，不過也與附近幾十座停車場研擬停車問題。

艾德爾曼表示，該項目有助促進地方發展、增加就業，他們會承諾與新商家促進當地環境清潔；顧爾德則說，他們將投入5000萬元，以促進公共安全、可負擔住房、交通改善等，將負面影響降至最低。

PCCOU代表們表示，他們將與當地各華人組織共同成立諮詢委員會，以處理76人隊承諾的地方投資。