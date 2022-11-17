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新澤西交響樂團慶百歲 馬友友成亮點

記者顏伶如／綜合報導
新澤西交響樂團12日舉行成立百年盛大慶典，華裔大提琴家馬友友是全場最大亮點。(Getty Images)
新澤西交響樂團12日舉行成立百年盛大慶典，華裔大提琴家馬友友是全場最大亮點。(Getty Images)

百歲生日是難得的里程碑，新澤西交響樂團(New Jersey Symphony)12日晚間在紐瓦克(Newark)舉行成立百年盛大慶典，除了有音樂、舞蹈演出之外，還有由新州名廚柏克(David Burke)提供的豪華晚宴，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)也是與會佳賓之一，但是全球最知名古典音樂家、華裔大提琴家馬友友(Yo-Yo Ma)的現身，是全場最大亮點。

新澤西交響樂團1922年在蒙特克萊爾(Montclair)首次亮相，過去25年來則以新澤西表演藝術中心(New Jersey Performing Arts Center，NJPAC)為家。

馬友友過去曾與新澤西交響樂團合作，2013年曾一起表演艾爾加大提琴協奏曲(Elgar Cello Concerto)。不過，最近幾年，馬友友把大提琴從傳統表演場地搬到其他位於最前線的地點演奏，包括在美墨邊境表演，以及去年曾在新冠疫苗接種站表演。今年3月，馬友友則在俄羅斯駐華府大使館外演奏，抗議俄羅斯侵略烏克蘭。

馬友友透過音樂聚集眾人目光，他參加紀念百歲活動則證明了，如今在華裔音樂總監張弦(Xian Zhang)率領下的新澤西交響樂團，不但在新州受到歡迎，在新州之外的其他地區同樣受人喜愛。馬友友與張弦合作曲目為德弗拉克(Antonin Dvorak)b小調大提琴協奏曲(Cello Concerto in B Minor)。德弗拉克這首1896年的作品，前面4分鐘只有樂團演奏，馬友友在台上認真聆聽，輪到他的獨奏演出時自然融入。

可容納2800人的新澤西表演藝術中心幾乎座無虛席，馬友友演出最後樂聲一結束，全場觀眾立即報以熱烈掌聲。馬友友與交響樂團成員握手，並且開心地在空中揮舞雙手。向來低調的張弦則在鞠躬時露出燦爛笑容。在新澤西交響樂團成立迄今的重大演出晚會上，馬友友與張弦聯手完成了最精采的演出。

新澤西州 交響樂 新州

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