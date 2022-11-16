新州華夏中校培訓及研討年會 圓滿落幕

華夏中文學校總校召開「2022華夏教師培訓暨學校管理研討年會」。前排左六起為紐約中領館孫潛領事、張涼總校長、琳達參議員、殷俊民副主任、薄英戡董事長、林潔輝主席伉儷。(華夏中文學校提供)

華夏中文學校總校「2022華夏教師培訓暨學校管理研討年會」，日前在位於新澤西東布朗斯維克(East Brunswick)的喜來登酒店舉行，為期兩天的活動以「凝心聚力、惟志惟勤」為主題，華夏總校及21所分校的校務管理人員和教師近250人出席年會。

這是自新冠疫情 爆發三年來該校首次舉行線下教師年會，聚焦在疫情影響下各分校如何聚人聚心，面對挑戰，克服困難，完成教學任務的經驗交流與分享。

中國駐紐約總領事館領僑處副主任殷民俊，新澤西州 參議員琳達·格林斯坦(Linda R. Greenstein)到場致辭；新州中國日主席林潔輝、嚴欣鎧伉儷到場祝賀。

兩天的年會中，何顯德律師、呂敏偉前總校長、布萊恩·李警探分別就與總校相關的法律、華夏歷史、如何利用政府資源應對亞裔 仇視犯罪等問題作了分享；來自十所分校的12位老師介紹了自身教學經驗及對華文教學的思考，哥大高級講師胡靈均、華僑大學特聘教授任弘、賓大學東亞研究系格拉斯·吳為華夏老師帶來了他們最新的研究和理論。

年會晚宴上，總校長張涼鼓勵華夏人在走出疫情逆境後繼續不忘初心，以家長為學校之本，凝聚眾人之力，光大華夏特色。

總校組委會當晚頒發了金牌贊助商獎、總校義工獎、總統義工獎、分校優秀園丁獎、社區貢獻獎、分校優秀組織獎以及辯論實習裁判證書。在娛樂環節中總校和分校的老師們各施所長，為大家帶來了精彩的視聽盛宴。