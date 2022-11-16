被指仇恨團體 「驕傲男孩」新州演出取消

極右翼組織「驕傲男孩」創辦人麥金尼斯(中)原定在新澤西州威廉斯中心出演喜劇，但由於地方官員認為該活動有安全疑慮而取消。(Getty Images)

極右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boys)創辦人麥金尼斯(Gavin McInnes)原定在新澤西州威廉 斯中心(Williams Center)出演喜劇，但由於地方官員認為該活動有安全疑慮，該藝文中心10日晚間緊急取消表演；「驕傲男孩」被「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center)認定為仇恨團體。

魯瑟福德市長南齊亞托(Frank Nunziato)10日發布的聲明稱，威廉斯中心的一場活動已取消，根據線上情報，警方認為該活動有可能引起衝突，南齊亞托並未明確指出哪場活動。

麥金尼斯向地方媒體NJ Advance Media表示，威廉斯中心表演是他喜劇「認知異議者」(Cognitive Dissidents)巡迴演出的其中一場，並稱取消表演是反應過度，此前推特 上出現關於其巡演的負面推文。

麥金尼斯說：「這不是驕傲男孩的活動」；他批評「反法西斯主義」(antifa)成員的推文引發對其表演的擔憂和疑慮，但未援引證據，「這與白人至上主義無關。」麥金尼斯先前曾被推特、臉書、YouTube官方禁止。

他誓言控告南魯瑟福德市取消其演出，麥金尼斯預估取消一場演出將損失超過2萬元。

無獨有偶，賓州 官員上個月在面臨不斷增強的批評聲浪以及「暴力威脅」後，同樣取消麥金尼斯的演出活動。

該活動取消前，追蹤極端團體的「南方貧困法律中心」曾發表聲明譴責。

南方貧困法律中心情報計畫(Intelligence Project)高級研究分析師米勒表示：「世界上沒有哪個大學適合提供平台給麥金尼斯，他創立並持續推動全國最大、最有害的仇恨團體。舉辦這一活動將使賓州校園社區的安全與保障面臨風險，尤其是同志、跨性別、非二元性別、穆斯林、非裔以及移民學生，他們原本就因身分，面臨歧視和非人性的對待。」

「認知異議者」巡演先前在芝加哥、紐約等城市的幾站演出，同樣遭到取消。