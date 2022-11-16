我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

被指仇恨團體 「驕傲男孩」新州演出取消

編譯徐薏茹／綜合12日電
極右翼組織「驕傲男孩」創辦人麥金尼斯(中)原定在新澤西州威廉斯中心出演喜劇，但由於地方官員認為該活動有安全疑慮而取消。(Getty Images)
極右翼組織「驕傲男孩」創辦人麥金尼斯(中)原定在新澤西州威廉斯中心出演喜劇，但由於地方官員認為該活動有安全疑慮而取消。(Getty Images)

極右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boys)創辦人麥金尼斯(Gavin McInnes)原定在新澤西州威廉斯中心(Williams Center)出演喜劇，但由於地方官員認為該活動有安全疑慮，該藝文中心10日晚間緊急取消表演；「驕傲男孩」被「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center)認定為仇恨團體。

魯瑟福德市長南齊亞托(Frank Nunziato)10日發布的聲明稱，威廉斯中心的一場活動已取消，根據線上情報，警方認為該活動有可能引起衝突，南齊亞托並未明確指出哪場活動。

麥金尼斯向地方媒體NJ Advance Media表示，威廉斯中心表演是他喜劇「認知異議者」(Cognitive Dissidents)巡迴演出的其中一場，並稱取消表演是反應過度，此前推特上出現關於其巡演的負面推文。

麥金尼斯說：「這不是驕傲男孩的活動」；他批評「反法西斯主義」(antifa)成員的推文引發對其表演的擔憂和疑慮，但未援引證據，「這與白人至上主義無關。」麥金尼斯先前曾被推特、臉書、YouTube官方禁止。

他誓言控告南魯瑟福德市取消其演出，麥金尼斯預估取消一場演出將損失超過2萬元。

無獨有偶，賓州官員上個月在面臨不斷增強的批評聲浪以及「暴力威脅」後，同樣取消麥金尼斯的演出活動。

該活動取消前，追蹤極端團體的「南方貧困法律中心」曾發表聲明譴責。

南方貧困法律中心情報計畫(Intelligence Project)高級研究分析師米勒表示：「世界上沒有哪個大學適合提供平台給麥金尼斯，他創立並持續推動全國最大、最有害的仇恨團體。舉辦這一活動將使賓州校園社區的安全與保障面臨風險，尤其是同志、跨性別、非二元性別、穆斯林、非裔以及移民學生，他們原本就因身分，面臨歧視和非人性的對待。」

「認知異議者」巡演先前在芝加哥、紐約等城市的幾站演出，同樣遭到取消。

威廉 賓州 推特

上一則

歹徒偷超市 將警察刺成重傷

下一則

詐騙猖獗 網銀設專區教戰

延伸閱讀

新州小鎮「白人」大道 改名退伍軍人大道

新州小鎮「白人」大道 改名退伍軍人大道
H-E-B貨車排廢氣 律師提告索賠百萬

H-E-B貨車排廢氣 律師提告索賠百萬
首位亞裔 威廉斯任聖他克拉拉縣長

首位亞裔 威廉斯任聖他克拉拉縣長
2017年印州2少女謀殺案偵破 50歲兇嫌被捕

2017年印州2少女謀殺案偵破 50歲兇嫌被捕
印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網
WSJ：排除政敵 無接班人 習近平獨裁第三任走不遠

WSJ：排除政敵 無接班人 習近平獨裁第三任走不遠

熱門新聞

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-15 12:38
丁邦容教授在她工作的癌症中心前留影。(記者王明心／攝影)

獲選美國國家科學院院士 丁邦容歸功團隊

2022-11-09 02:10
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州女子為了圓謊 殺人奪胎被判死刑

2022-11-10 22:11
40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

2022-11-11 12:12
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

2022-11-13 13:43
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

哄騙分居孕妻喝水 德州律師被錄下竟在水中加料

2022-11-10 18:53

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫