賓州共和黨州長候選人 「川普鐵粉」馬垂諾認輸

共和黨賓州州長候選人馬垂諾期中選舉後第五天終於認輸，一改競選期間極右派的尖銳且分裂性言辭，祝賀民主黨對手夏皮羅勝選。（美聯社）

共和黨賓州 州長候選人馬垂諾(Doug Mastriano)13日認輸，一改競選期間極右派的尖銳且分裂性言辭，祝賀民主黨對手夏皮羅(Josh Shapiro)勝選；馬垂諾為前總統川普 的堅定鐵粉，而今他承認敗選，為川普背書失效再添一筆敗績。

賓州州長選舉結果顯示，民主黨的夏皮羅以298萬5433票、56.3%得票率，擊敗得票率41.9%的馬垂諾(222萬4406張票)，雙方差距14個百分點。

馬垂諾在8日期中選舉落幕後第五天，於推特(Twitter)發布聲明寫道：「很難接受選舉結果，但只有承認敗選才是正確之道，我期待未來的挑戰。」

馬垂諾寫道：「夏皮羅會是你們未來的州長，而我請大家給他一次機會領導賓州，期許他好好治理賓州。」

代表富蘭克林郡(Franklin County)的賓州參議員 馬垂諾在敗選聲明中感謝妻子和支持者，承諾繼續在州參議會推動選務改革。

他寫道，賓州亟需選務改革，抱怨賓州完整的開票結果在選後五天還未公布；「賓州人值得信任我們的選舉，我將以州參議員的身分，盡力協助夏皮羅達成此目標，如果他做到了，我將會率先認可並恭賀他」。

陸軍退伍上校馬垂諾2019年首次透過補選選上州參議員，他2020年抗議政府未能提防新冠病毒擴散而聲名大噪，此次初選獲得川普背書；馬垂諾積極捍衛川普的「2020年選舉被竊論」而疏離部分共和黨人；在墮胎議題方面，馬垂諾視合法墮胎為「全國性災難」。

去年1月6日國會暴動之前，馬垂諾曾出席川普在華府舉辦的集會。

馬垂諾決定承認敗選，與他在競選期間激烈的措辭大相逕庭；他曾透過社群媒體謾罵夏皮羅的競選團隊，並指媒體報導內容涉及種族歧視。

馬垂諾認敗當天也曾轉推支持者的推文，其內容寫道「賓州選舉舞弊，奪走賓州選民由馬垂諾擔任州長的機會」。

夏皮羅的發言人則表示，馬垂諾本人尚未直接聯繫夏皮羅。