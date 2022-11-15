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新州小鎮「白人」大道 改名退伍軍人大道

記者張聲肇╱綜合報導
新澤西州威靈波羅鎮議會通過議案，把以白人開發商威廉‧勒維特為名的大道改名為退伍軍人大道。圖為該大道已掛上新路牌。（取材自臉書）
新澤西州威靈波羅鎮議會通過議案，把以白人開發商威廉‧勒維特為名的大道改名為退伍軍人大道。圖為該大道已掛上新路牌。（取材自臉書）

位在費城郊區的新澤西州威靈波羅鎮（Willingboro Township）議會通過議案，把以白人開發商威廉•勒維特（William J. Levitt）命名的大道改名為退伍軍人大道（Veterans Parkway），全鎮各界11日歡欣鼓舞舉行更名儀式。

勒維特在威靈波羅鎮界線內建造社區，命名為勒維特鎮（Levittown），他和其他開發商想打造「純白鎮」，拒賣房子給黑人，也不歡迎黑人入住。這是勒維特以自己命名的第三個社區，他還讓勒維特成為整個鎮名四年，直到1963年才改回威靈波羅。

1958年，在迪克斯堡服役的牧師詹姆士（ Willie R. James Sr.）因為買不到當地房子，憤而將勒維特告到法院。新州最高法院最後裁決有利詹姆士，勒維特在裁決宣布前便同意種族融合，數個黑人家庭在宣判時已搬進社區。

經過多年的種族融合，最新人口普查顯示，威靈波羅鎮3萬1000居民當中，68%是非裔，已成為黑人家庭安居樂業的天堂，但是鎮內的重要通衢仍以勒維特為名。鎮議會今年夏天決議改名為退伍軍人大道，更名決議經過新州柏靈頓郡行政委員會確認，因為這條路是郡道路。

更名慶祝會上，旗隊、鼓手、舞團、遊行隊伍，樣樣不缺，老兵自然也融入其中，接受民眾歡呼，同時也對揚棄種族主義的歷史表示肯定。

鎮議員沛榮（ Rebecca Perrone）說：「我們要對老兵們說，不論你的性別、種族、宗教為何，你們都該受到尊敬和平等對待，我們尊敬你們是因為你們曾經為了保護美國人民的安全，冒著生命危險上前線。為了表達對退伍老兵的崇敬，本鎮大道如此更名，再恰當不過。」

黑人 新州 新澤西州

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