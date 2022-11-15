40天連吃40隻烤雞 費城男挑戰成功振人心

托明斯基發起連續40天吃40隻烤雞的個人挑戰，意外成為費城民眾鬱悶時刻的救星。( 取材自推特)

31歲男子托明斯基(Alexander Tominsky)近日意外成為費城 民眾鬱悶時刻的救星。

職業為服務員的他，發起連續40天吃40隻烤雞(rotisserie chicken)的個人挑戰，6日是挑戰行程最後一天。然而，此時費城民眾正為兩大體育賽事在相隔24小時期間連續鎩羽而悶悶不樂，費城費城人(Philadelphia Phillies)在美國職棒大聯盟世界大賽(MLB World Series)敗給休士頓太空人(Houston Astros)，費城隊則在美國職業足球大聯盟盃(MLS Cup)落敗。

托明斯基一直透過社群媒體 記錄自己吃烤雞的挑戰歷程，吃第40隻烤雞的計畫則邀請網友共襄盛舉，前來見證。

原本只是熟人之間的小規模地方活動，就連活動地點的描述也僅概略提到「沃爾瑪附近的廢棄碼頭」，但不少當地民眾卻認為這項活動十足展現身為費城人的精神：出身勞工階級的普通人盡情大塊朵頤，能夠讓這個情緒低落的城市好好放鬆一下。

先前曾經發起連續幾天吃某些食物的活動，大多具有明確目的。摩根史柏路克(Morgan Spurlock)吃麥當勞 (McDonald's)餐點一個月，為了拍攝紀錄片「麥胖報告」(Super Size Me)。威斯康辛州男子葛羅斯克(Don Gorske)每天吃大麥克(Big Mac)持續半世紀，為了展現對麥當勞的喜愛。托明斯基的個人挑戰卻沒有類似的目的，並沒有拿到酬勞，也不是因為與人打賭輸掉而接受懲罰；事實上，他平常並不喜歡吃雞肉，他接受地方電視台訪問時說：「我不喜歡吃雞肉。」

對於媒體追問發起吃烤雞挑戰動機為何，他說：「我不確定當初怎麼開始的。很難理解構想如何成型。」

根據當地媒體報導，數百群眾參與托明斯基吃下最後一隻烤雞的活動，更多網友則透過網路收看。一名費城民眾在推特發文寫道：「沒錯，我們一天當中連續輸掉兩個冠軍賽，可是隔天怎麼樣呢？我們慶祝一名男子在沃爾碼後面的廢棄碼頭，連續第40天吃下了第40隻烤雞。沒有人可以把費城人永遠擊倒。」