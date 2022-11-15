大西洋賭場擬全面禁菸 逾半民眾反對

最新民調顯示，57%的民眾支持大西洋城賭場「現行」禁菸政策，即賭客得在指定吸菸區內吸菸，支持全面禁菸者只有29%。(美聯社)

新澤西州 大西洋城(Atlantic City)賭場究竟是否全面禁菸的議題已爭論一段時間，據最新民調 結果，57%的民眾支持「現行」禁菸政策，即賭場得指定吸菸區要求賭客在其內吸菸，支持全面禁菸的人只有29%；實施調查的費爾里．狄金生大學(Fairleigh Dickinson University)指出，過去十年民意對此議題沒有太大變化，亦無明顯黨派分別。

支持者與賭場員工一直希望推動全面禁菸政策，並將此議題定位在公共衛生層面，但賭場營運方一直持反對態度，指出一旦全面禁菸，就是將賭客逼往其他開放賭場內吸菸的州，進而損害大西洋城的稅收。

新州 賭場公會主席、賭場渡假村(Resorts casino)執行長詹南托尼奧(Mark Giannantonio)指出，賭場全面禁因或許只是時間問題，但現在新冠疫情剛結束，賭場生意還沒全部復甦，貿然實施全面禁菸政策只會繼續打擊賭場業。

費爾里．狄金生大學政治系教授卡西諾(Dan Cassino)說：「這是個兩權相害的問題，禁菸令確實可以保障賭場員工免受二手菸的荼毒，但也沒人敢冒著讓賭場營收因此減少，導致州政府又必須撥款搶救大西洋城實施此政策的風險。」

據調查結果，對全面禁菸令的態度與年齡有正相關，65歲以上選民支持禁菸政策者高達42%，年輕受訪者只有14%的支持率；至於黨派立場則無明顯差異，共和黨、民主黨支持者及獨立選民支持全面禁菸政策者均在50%上下。

另方面，費爾里．狄金生大學的民調也問了受訪者是否支持大西洋城以外新州地區增設賭場，結果一樣有明顯的年齡分期；65歲以上人口當中，只有25%支持這項提案，反對者多達64%；相較之下，31歲至44歲的青壯族群有47%的受訪者支持。

新州若要在大西洋城以外的地區開設賭場，必須通過州憲修正案，2016年此議案曾交公投複決，結果以77%對23%的懸殊比數遭否決；卡西諾說：「多年來，是否擴增賭場開設地點的問題在新州已經定案，支持增設賭場的說法並未獲得認同。」