敘利亞難民謀炸匹茲堡教會 判關17年

被控預謀炸毀匹茲堡一座教會的敘利亞難民艾勞埃莫，被聯邦法官判處17年又四個月徒刑，刑滿後可能被驅逐出境。（WTAE電視台截圖）

被控預謀炸毀匹茲堡一座教會的敘利亞難民艾勞埃莫(Mustafa Alowemer)，8日被聯邦法官判處17年又四個月徒刑，刑滿後可能被驅逐出境。

24歲的艾勞埃莫2021年9月對試圖為外國恐怖組織提供物質支援與資源認罪。聯邦調查局(FBI )匹茲堡反恐行動隊的調查顯示，艾勞埃莫準備在匹茲堡市中心的傳統國際禮拜中心放置炸彈，他與裝成伊斯蘭國(IS)特工的FBI臥底探員接頭，發誓以實際行動效忠IS。

聯邦檢方指出，艾勞埃莫是與他認為的IS同情者預謀製造爆炸案，如果成功，禮拜中心和附近的建築將被摧毀，檢方要求判處他最高20年刑期。

但公共辯護人請求寬大處理，認為他在成長期間經歷了敘利亞內戰、約旦的難民營歲月和匹茲堡重新安頓的創傷，是社群媒體 觸發了他在敘利亞和約旦的痛苦經歷，他幼年時代充滿隨時面臨死亡的恐懼。

艾勞埃莫一家在約旦難民營住了多年，2016年8月落腳在匹茲堡。他的家人對辯護人說，艾勞埃莫患有創傷後紊亂和抑鬱症，他在家裡是父母和兄弟姊妹的主要照顧人。

辯護人表示，艾勞埃莫很高興來到美國，他曾寫道「這裡是天堂，我不敢相信，這是我到過的最好地方，是我一生中最美好的時光。」