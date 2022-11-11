多次謊稱被綁架 賓州詐欺累犯女認罪

惡名昭彰的「詐騙大師」邦妮．斯威頓，日前在費城東區聯邦地方法院再次承認犯下詐欺罪。(Fox29電視台截圖)

住在新澤西州 迪倫科(Delanco)的邦妮．斯威頓(Bonnie Sweeten)，8日在費城 東區聯邦地方法院院承認犯下詐欺 罪；斯威頓曾經謊稱自己遭到綁票而震驚全國，同時有多次詐欺前科。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，2009年斯威頓撥打911，稱她跟九歲女兒在賓州巴克斯郡(Bucks County)遭到綁架，在歹徒的後車廂內報案而震驚全國。

第二天，聯邦調查局在佛州奧蘭多的迪士尼樂園找到這對母女；原來，斯威頓的目的是藉由謊稱遭到綁架，以掩蓋自己從一名92歲失智症長者詐取28萬元的事實；而斯威頓也不忘透過假名購買到奧蘭多的機票。

當時被法官斥為「冷血、工於算計」的斯威頓，於隔年再次被捕，因向年長者詐財，以及在任職的律師事務所偷竊64萬元等罪名；後來法官直接說她是「詐騙大師」。

在8日的法庭上，檢察官曼尼恩(Christopher John Mannion)指控斯威頓又重施故技，在2017年於工程公司Doylestown擔任會計時，以公司的名義簽發支票給她自己，以及使用公司信用卡消費等使用公款、中飽私囊等行為。

斯威頓在法庭上承認兩項電信詐欺罪名，坦承自己從願意給她機會重新開始、聘用她的朋友公司竊取了近15萬元；她還說，自從她2018年開始接受藥物成癮治療之後，已經完全不再犯案。

曼尼恩說，檢方認為斯威頓的案件「特別嚴重」，因為她這是從雇主那裡竊取財物；斯威頓的律師麥修夫(James J. McHugh Jr.)則說，這些罪狀都已在五年以前，「自那時以來，她已成為一名汲汲營營工作的守法公民」。

法官同意斯威頓以5萬元交保，預計明年2月21日宣判。