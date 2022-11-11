我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

多次謊稱被綁架 賓州詐欺累犯女認罪

編譯洪毅／綜合報導
惡名昭彰的「詐騙大師」邦妮．斯威頓，日前在費城東區聯邦地方法院再次承認犯下詐欺罪。(Fox29電視台截圖)
惡名昭彰的「詐騙大師」邦妮．斯威頓，日前在費城東區聯邦地方法院再次承認犯下詐欺罪。(Fox29電視台截圖)

住在新澤西州迪倫科(Delanco)的邦妮．斯威頓(Bonnie Sweeten)，8日在費城東區聯邦地方法院院承認犯下詐欺罪；斯威頓曾經謊稱自己遭到綁票而震驚全國，同時有多次詐欺前科。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，2009年斯威頓撥打911，稱她跟九歲女兒在賓州巴克斯郡(Bucks County)遭到綁架，在歹徒的後車廂內報案而震驚全國。

第二天，聯邦調查局在佛州奧蘭多的迪士尼樂園找到這對母女；原來，斯威頓的目的是藉由謊稱遭到綁架，以掩蓋自己從一名92歲失智症長者詐取28萬元的事實；而斯威頓也不忘透過假名購買到奧蘭多的機票。

當時被法官斥為「冷血、工於算計」的斯威頓，於隔年再次被捕，因向年長者詐財，以及在任職的律師事務所偷竊64萬元等罪名；後來法官直接說她是「詐騙大師」。

在8日的法庭上，檢察官曼尼恩(Christopher John Mannion)指控斯威頓又重施故技，在2017年於工程公司Doylestown擔任會計時，以公司的名義簽發支票給她自己，以及使用公司信用卡消費等使用公款、中飽私囊等行為。

斯威頓在法庭上承認兩項電信詐欺罪名，坦承自己從願意給她機會重新開始、聘用她的朋友公司竊取了近15萬元；她還說，自從她2018年開始接受藥物成癮治療之後，已經完全不再犯案。

曼尼恩說，檢方認為斯威頓的案件「特別嚴重」，因為她這是從雇主那裡竊取財物；斯威頓的律師麥修夫(James J. McHugh Jr.)則說，這些罪狀都已在五年以前，「自那時以來，她已成為一名汲汲營營工作的守法公民」。

法官同意斯威頓以5萬元交保，預計明年2月21日宣判。

詐欺 費城 新澤西州

上一則

敘利亞難民謀炸匹茲堡教會 判關17年

下一則

新州蒙鎮府經理遭控羞辱同事 她爆：被迫翻垃圾桶

延伸閱讀

熱帶風暴妮可登陸佛州 打亂NASA火箭發射計畫

熱帶風暴妮可登陸佛州 打亂NASA火箭發射計畫
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
NBA／唐西奇開季連9場破30分紀錄中斷 獨行俠不敵魔術

NBA／唐西奇開季連9場破30分紀錄中斷 獨行俠不敵魔術
由傳統東岸移離 10大人口增長最快城市 受惠高科技

由傳統東岸移離 10大人口增長最快城市 受惠高科技
期中選舉對股市有何影響？歷史經驗這麼說

期中選舉對股市有何影響？歷史經驗這麼說
Firstrade捐贈大量瓶裝水 支持颶風伊恩救援工作

Firstrade捐贈大量瓶裝水 支持颶風伊恩救援工作

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52
金錢網站的全美宜居地2022年度排行榜出爐，新澤西州的澤西市、李堡及莫里斯頓三城市入榜。圖為座落於哈德遜河畔的李堡歷史公園，可眺望與紐約市連接的華盛頓大橋。 (Getty Images )

全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

2022-11-04 02:15
近期購屋的年輕屋主，恐面臨房屋下跌而感到後悔憂心。（德州住房廳）

年輕新屋主 憂面臨房價下降

2022-11-04 12:25
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因