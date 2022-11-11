廣告與反猶太迷因並列 新州樂透局叫停 譴責任何歧視

新澤西州樂透局投放在推特上的「勁球」獎券廣告，於9月及10月間被放在一個親俄羅斯軍隊及反猶太的帳號上，因此決定暫停與推特的廣告業務往來。(取材自推特)

新澤西州樂透局(New Jersey Lottery)日前宣布，由於該局投放在推特 上的「勁球」(Powerball)獎券廣告，於9月及10月間被放在一個親俄羅斯軍隊及反猶太 的帳號上，因此決定暫停與推特的廣告業務往來。

此親俄軍及反猶太的帳號，先前推出將猶太人描繪成「穿越歐洲的老鼠和蟑螂」，並躲在電腦螢幕後陰謀策畫戰爭的迷因(meme)，這則迷因旁邊就是新州 樂透局宣傳頭獎累積金額達12億元的勁球廣告；樂透局表示，當發現彩票廣告與反猶太迷因被放在一起時，立刻就撤下廣告。

樂透局發言人米西．吉萊斯皮(Missy Gillespie)說：「本局譴責任何形式的反猶太主義、種族主義、民族或宗教歧視的言論；在收到媒體舉報的數小時前，本局就因擔心推特易主後審核標準的變化，已決定暫停所有在推特上的付費廣告。」

除了樂透局外，新州經濟發展局(NJEDA)也是反猶太推特帳號的「受害人」之一；專門在網路上監測仇恨言論的非營利組織「安網聯盟」(Coalition for a Safer Web)就指出，曾在一則反猶太帳號發出的限時動態旁邊發現新州經發局投放的廣告；安網聯盟主席金斯伯格(Marc Ginsberg)說：「這些事件恰好說明了我們過去在推特就已經發現的問題。」

經發局發言人維吉妮亞．佩勒林(Virginia Pellerin)表示，該局發現投放廣告與反猶太宣傳並列後，也已暫停與推特的業務往來；她說：「經發局反對任何形式的反猶太意識形態、反猶太暴力以及其他以任何形式展現的偏見與歧視；本局已暫停在推特繼續投放廣告，同時要求推特查清楚事發原因；同時，由於推特最近宣布改變內容審核機制，本局就和許多其他組織一樣，正在評估將來是否繼續與推特合作。」

對此事件，推特針對可能失去新州樂透局及經發局這兩個客戶的問題，低調不予回應，但表示在刪除不當言論的速度上，推特易主前後並沒有太大區別。