新州蒙鎮府經理遭控羞辱同事 她爆：被迫翻垃圾桶

新澤西州蒙特克萊爾鎮經理斯塔福德面臨第二宗訴訟，鎮員工再度指控他羞辱和騷擾。（取材自推特）

繼新澤西州 蒙特克萊爾鎮(Montclair)前財務官帕德賈瑪．拉奧(Padjama Rao)對鎮政府及鎮經理斯塔福德(Tim Stafford)提出辱罵、羞辱、騷擾的指控後，蒙鎮的副書記官茱麗．李(Juliet Lee)近日也以類似罪名，對斯塔福德提起訴訟，指斯塔福德的虐待嚴重得令人髮指，迫使她不得不提前退休 。

茱麗．李的訟狀指稱，斯塔福德製造「有毒的工作環境」，公開在鎮政府職員面前羞辱她，使她不得不申請提前退休以免身心狀況進一步惡化；茱麗．李指控，斯塔福德曾把她叫進辦公室，當著10名職員面前斥責她，還讓她把垃圾桶搬進辦公室，當著所有人的面在垃圾桶裡翻找文件。

雖然茱麗．李遭受此羞辱待遇，但在場的所有人都沒有介入質疑斯塔福德的行為；訴訟中說：「蒙特克萊爾鎮政府的主管們親眼目睹斯塔福德對茱麗．李的行為，但都沒有採取任何行動。」

此外，茱麗．李指出，斯塔福德強迫茱麗．李在他羞辱其他女性員工時在場，例如有一次斯塔福德把茱麗．李和另一名女同事一起叫進辦公室，當著她們兩的面對另一名女同事大聲謾罵、隨即解雇；訟狀中寫道：「除了讓茱麗．李親眼目睹斯塔福德如何羞辱其他女員工外，她沒有理由被叫進斯塔福德的辦公室。」

對於茱麗．李的指控，斯塔福德全盤否認，並透過律師發表聲明稱：「來自同一家律師事務所的類似指控以及類似的索賠請求，就跟前一個訴訟一樣，不過是另一個心懷不軌的離職員工惡意搭上『訴訟潮流』的案例，只為快速取得金錢賠付，但要蒙特克萊爾全體鎮民公帑付出代價。」

不過，鎮議會上周投票 決定，要求斯塔福德帶薪休假，同時對指控內容展開調查；但與會的蒙鎮居民質疑說，何不直接解雇斯塔福德，畢竟鎮平權官員8月結案的調查，支持拉奧的工作環境惡毒之說。

鎮議員亞克貝里斯(Peter Yacobellis)呼籲鎮議會撤銷斯塔福德帶薪休假決議，代之以更廣泛的決議，以解決對斯塔福德的一連串指控。