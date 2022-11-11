我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

新州蒙鎮府經理遭控羞辱同事 她爆：被迫翻垃圾桶

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州蒙特克萊爾鎮經理斯塔福德面臨第二宗訴訟，鎮員工再度指控他羞辱和騷擾。（取材自推特）
新澤西州蒙特克萊爾鎮經理斯塔福德面臨第二宗訴訟，鎮員工再度指控他羞辱和騷擾。（取材自推特）

新澤西州蒙特克萊爾鎮(Montclair)前財務官帕德賈瑪．拉奧(Padjama Rao)對鎮政府及鎮經理斯塔福德(Tim Stafford)提出辱罵、羞辱、騷擾的指控後，蒙鎮的副書記官茱麗．李(Juliet Lee)近日也以類似罪名，對斯塔福德提起訴訟，指斯塔福德的虐待嚴重得令人髮指，迫使她不得不提前退休

茱麗．李的訟狀指稱，斯塔福德製造「有毒的工作環境」，公開在鎮政府職員面前羞辱她，使她不得不申請提前退休以免身心狀況進一步惡化；茱麗．李指控，斯塔福德曾把她叫進辦公室，當著10名職員面前斥責她，還讓她把垃圾桶搬進辦公室，當著所有人的面在垃圾桶裡翻找文件。

雖然茱麗．李遭受此羞辱待遇，但在場的所有人都沒有介入質疑斯塔福德的行為；訴訟中說：「蒙特克萊爾鎮政府的主管們親眼目睹斯塔福德對茱麗．李的行為，但都沒有採取任何行動。」

此外，茱麗．李指出，斯塔福德強迫茱麗．李在他羞辱其他女性員工時在場，例如有一次斯塔福德把茱麗．李和另一名女同事一起叫進辦公室，當著她們兩的面對另一名女同事大聲謾罵、隨即解雇；訟狀中寫道：「除了讓茱麗．李親眼目睹斯塔福德如何羞辱其他女員工外，她沒有理由被叫進斯塔福德的辦公室。」

對於茱麗．李的指控，斯塔福德全盤否認，並透過律師發表聲明稱：「來自同一家律師事務所的類似指控以及類似的索賠請求，就跟前一個訴訟一樣，不過是另一個心懷不軌的離職員工惡意搭上『訴訟潮流』的案例，只為快速取得金錢賠付，但要蒙特克萊爾全體鎮民公帑付出代價。」

不過，鎮議會上周投票決定，要求斯塔福德帶薪休假，同時對指控內容展開調查；但與會的蒙鎮居民質疑說，何不直接解雇斯塔福德，畢竟鎮平權官員8月結案的調查，支持拉奧的工作環境惡毒之說。

鎮議員亞克貝里斯(Peter Yacobellis)呼籲鎮議會撤銷斯塔福德帶薪休假決議，代之以更廣泛的決議，以解決對斯塔福德的一連串指控。

退休 新澤西州 投票

上一則

多次謊稱被綁架 賓州詐欺累犯女認罪

下一則

2022年全美十佳啤酒花園 大華府3家入榜

延伸閱讀

9月確診10月去世 新州首起猴痘病患身亡

9月確診10月去世 新州首起猴痘病患身亡
持槍門檻過高違憲 新州擬繼續維持強勢控槍

持槍門檻過高違憲 新州擬繼續維持強勢控槍
新州中美商會年度餐會 頒9大領域傑出人士獎

新州中美商會年度餐會 頒9大領域傑出人士獎
新州男涉性剝削兒童 最早由國安部、澳洲警調發現

新州男涉性剝削兒童 最早由國安部、澳洲警調發現
9月確診10月去世 新州首爆猴痘死亡病例

9月確診10月去世 新州首爆猴痘死亡病例
耗資近4億 新州11學區建設升級計畫公投

耗資近4億 新州11學區建設升級計畫公投

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52
金錢網站的全美宜居地2022年度排行榜出爐，新澤西州的澤西市、李堡及莫里斯頓三城市入榜。圖為座落於哈德遜河畔的李堡歷史公園，可眺望與紐約市連接的華盛頓大橋。 (Getty Images )

全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

2022-11-04 02:15
近期購屋的年輕屋主，恐面臨房屋下跌而感到後悔憂心。（德州住房廳）

年輕新屋主 憂面臨房價下降

2022-11-04 12:25
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因