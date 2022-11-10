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持槍門檻過高違憲 新州擬繼續維持強勢控槍

編譯洪毅／綜合報導
新州議會正在研擬法案，試圖降低最高法院對隱密持槍許可判決的影響。(Getty Images)
新州議會正在研擬法案，試圖降低最高法院對隱密持槍許可判決的影響。(Getty Images)

聯邦最高法院判決紐約州的配槍許可門檻過高後，控槍嚴格度居國內前茅的新澤西州議會正在研擬法案，透過擴大禁用槍枝場所範圍、明文規範特定人士不得領有配槍許可、以及提高保險費用等方式，試圖降低最高法院判決的影響。

新澤西州的隱密持槍許可頒發門檻甚高，若無法證明自己有充分且急迫的理由，例如面臨特定具體的生命威脅、且無法以槍枝以外的手段排除，申請隱密持槍許可絕大多數都會被打回票，所以幾乎只有執法或保全人員才有可能得到許可。

最高法院今年6月認定，紐約州的隱密持槍許可頒發門檻過高違憲後，預料新澤西州的許可門檻將會被迫跟著降低，新州參議會主席和眾議會議長日前宣布新的槍枝法案，試圖降低該判決的影響，並強化新州府會對控槍的強勢立場。

首先，該法案明定特定人士不得隱密持槍，例如身心不健全、患有酒癮、曾有家暴、性犯罪、違反槍枝法規等特定前科者；而申請許可者須提供無危險行為之虞的證明，還有接受執法人員面談等程序。

法案列舉了數十處禁止攜槍的場所，包括政府、法院、懲教設施、教育機構、醫療機構、投票所、動物園、公園、海灘、遊樂場等戶外活動場所，還有博物館、電影院、體育館、餐廳、賭場、旅館等室內場所，以及機場等交通樞紐。

預期法案還會提高隱密持槍者的保險費，惟目前尚無具體數字。

新澤西州參議會主席斯卡塔里(Nicholas Scutari)表示，相信這部法案能夠在最高法院的判決及保護新州公眾安全之間取得平衡；眾議會議長考夫林(Craig Coughlin)也說，如果不對最高法院的判決有所回應，「無疑會妨礙公眾安全」。

但是提倡擁槍權的團體對擬議的法案表示不滿，新澤西州槍枝俱樂部聯盟(Association of New Jersey Rifle and Pistol Clubs)執行長巴哈(Scott Bach)表示，這是在對最高法院判決「比中指」，期許法案最終遭到法院推翻。

新州議會正在研擬法案，試圖降低最高法院對隱密持槍許可判決的影響。(美聯社)
新州議會正在研擬法案，試圖降低最高法院對隱密持槍許可判決的影響。(美聯社)

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