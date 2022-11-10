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9月確診10月去世 新州首起猴痘病患身亡

編譯柯立偉／綜合報導
新州一名染猴痘的病患10月去世，是猴痘疫情爆發後新州第一起死亡病例。圖為猴痘疫苗接種站。(Getty Images)
新州一名染猴痘的病患10月去世，是猴痘疫情爆發後新州第一起死亡病例。圖為猴痘疫苗接種站。(Getty Images)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，新澤西州衛生廳7日發布聲明證實，10月新州一名染猴痘的病患去世，是猴痘疫情爆發後新州第一起死亡病例。

官員表示，猴痘病毒是該起病例死亡的「主要因素」，但該名死亡病患同時也有其他重病纏身；官員指出，基於保護個人資料，不能透露更多資訊，目前只知道該名死亡病患來自新州北部，於9月中旬確診猴痘。

自從猴痘疫情6月爆發以來，新州已通報750起確診病例，其中以哈德遜郡(Hudson)184例及艾薩克斯郡(Essex)128例為最多；雖然這幾周確診數趨緩，但官員警告猴痘仍持續流行中，可能造成重症甚至死亡，呼籲民眾千萬不要輕忽。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，目前全國共累積九起猴痘死亡病例；染疫的高風險族群包括免疫功能不全、八歲以下幼兒、孕婦、剛生產不久的婦女及有特定皮膚狀況的人；另外男同性戀、以及與有過同性性行為的男性發生性關係也容易感染猴痘。

州衛生廳表示，目前公眾的染疫風險整體而言仍低，但對於高風險族群，州政府仍鼓勵接種州政府提供的免費疫苗；有接種需求的民眾可上NJ.gov/health/monkeypox了解更多關於如何、何處接種猴痘疫苗的資訊。

猴痘是一種由病毒引起的人畜共通傳染病，早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴結腫大、畏寒和疲倦，其後身上出現類似水泡的皮疹並癒合；潛伏期通常為七至14日，但也可能為五至21日，症狀則通常持續二至四周，致死率從0%到11%不等，絕大多數患者能康復。

猴痘 新州 新澤西州

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