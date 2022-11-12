美門華人醫療服務部　成功舉辦乳癌網絡講座

美門華人 醫療服務部日前成功舉辦一場乳癌網絡講座，為華人社區帶來的乳癌和癌症 方面最新知識。乳癌手術 醫生Dr. Manpreet Kohli和癌症專科及血液專科醫生Dr. Patrick Lee李倬衡醫師爲大家帶來了乳癌的預防，治療及手術，以及癌症方面的新技術和創新療法等先進做法。 林偉如醫生Dr. Karen Lin提供即時中文翻譯。這次的講座由美門醫院和新布朗士維克羅伯屋強生大學醫院華人醫療服務部以及羅格斯大學醫學院共同舉辦。

Dr. Manpreet K Kohli曾在西奈山Mount Sinai St Luke’s-Roosevelt和紐約以色列醫學院的乳房手術外科腫瘤學進行了專業培訓，是美門醫院的乳癌手術專家，在美門南部分院，以及海洋郡社區醫院看診。她專門研究乳腺疾病的綜合護理和乳癌的手術治療。她在講座中從乳癌在1960年代前後到2000年以來的手術變化中講到，每10年乳癌手術都有顯著的變化，並能通過一些最先進的技術為癌症初期的患者如原位導管癌DCIS的患者做非開創性的手術，她也是新澤西第一位進行該手術的醫生。她提到早發現早治療的乳癌生存率也會更高，提示大家要儘快恢復篩檢。另外目前的數據表明不管是乳癌全切手術，還是局部切除之後做放療獲得的存活率是不相上下的，另外還對基因測試，乳癌相關的婦科潛在風險，以及如何做對患者傷害性最小同時效果也更好的手術等方面做了解答。

在癌症領域工作了近20年的李倬衡醫生Dr. Patrick Lee是內科、血液學和內科腫瘤學委員會認證的醫學博士 ，他可以在美門醫院和美門南部分院，以及海洋郡社區醫院看診。Dr. Lee 於1998年畢業於新澤西醫學院UMDNJ，在Robert Wood Johnson University Hospital獲得醫學學位。完成了在該醫院的住院醫師，並在喬治華盛頓大學醫院的血液學和腫瘤學研究George Washington University School of Medicine and Health Sciences完成研究所獎學金實踐。Dr. Lee從2015年加入美門醫院至今7年多，已為很多華人醫療服務部的華人病患以及各族裔的病患看病。李醫生在講座中提到癌症越早發現越容易治療，同時也更容易防止癌症復發，很多不同的因素包括腫瘤的大小和是否轉移到淋巴是決定癌症嚴重程度最大的幾個因素，當然也有不同的癌症類型和激素帶來的區別。在問到癌症領域的新醫療技術和治療方法時，李醫生提到，現在癌症方面的新藥在過去十年有非常大的發展，而且根據不同藥物的組合來治療的方法也更多，通過化療，免疫療法，靶向療法，冷帽療法防止脫髮，放射性治療，以及荷爾蒙療法等等都可以為癌症病人找到更多的治療方法。

本次講座詳情可通過講座鏈接來觀看：rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach；rwjbh.org/mmccommunityoutreach，相關問題請聯係華人醫療服務部華語專綫：732-923-5057。