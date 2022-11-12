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紋綉師已成為在美華人新興熱門行業　Hyper Real Academy 助您入門圓夢

本報新澤西訊
學滿100學時+通過考試即可獲得AAM執照證書合法從事紋綉行業並可享受百萬保險保護
學滿100學時+通過考試即可獲得AAM執照證書合法從事紋綉行業並可享受百萬保險保護

從新手小白變成為年入6位數的優秀紋綉師不是遠不可及的夢想！根據數據，在美華人工作人數的最高比例群體前四項分別是飲⻝行業（12.3%），程式員 (4.6%)，教育(4.5%)及醫護行業(4.1%)。新冠疫情之後，大家出門都戴口罩，連化妝打扮也沒有機會，只剩眉眼露在外面，半永久紋綉紋眉逐漸成為華人選擇的熱門行業。根據2022年市場資料，平均一對眉毛的價格在$400-$800不等，客戶預約人數每週最高可達80 人。半永久眼線、紋唇、半永久底妝等都有巨大的市場。

  Hyper Real Academy校長Anna老師，從事紋綉美容行業25年，在紐約曼哈頓、紐約上州、新澤⻄的Cherry Hill、Hillsborough、Marlton、Atlantic City、Westfield等地擁有多間分校，部分學校為方便學員還特別提供宿舍。其獨有的Real Tint技術有模擬留色好，最大程度減少皮損等特點，同時又簡單易學，建校以來已經幫助很多學生。Anna老師團隊擁有多名資深紋綉師，不僅教學經驗豐富，還提供多種半永久紋綉服務可供選擇。

  真正的紋綉不僅僅是一門技術，更是一門藝術！Anna老師從事紋綉培訓行業之前，曾在國內行醫，她對自我要求極高，即使再資深也要不斷練習，不斷學習新技術，因為大約每半年技術就會換代更新，作為一名優秀的紋綉師需要對人臉⻣骼皮膚的結構和色彩都要瞭解透澈，才能根據⻣相和膚色為客戶設計真正適合自己的眉毛。而不只是迎合流行，做成千篇一律。

  眾所周知，在美國從事任何行業都必須有相關執照，Hyper Real Academy的100小時AAM執照培訓班，包含從事紋綉行業所需要的所有理論知識和實操練習，Anna老師作為AAM協會認證的培訓導師親自授課，兼職學習的學生平均大約一個半月可以畢業，畢業後就可拿到新澤⻄州認證的AAM協會證書，開始合法的紋繡工作，並有百萬美金保險保護。畢業後學校還有未來扶持計畫，幫助學生儘快開展職業生涯。如果紋綉師想要更好的提升自己的技術，學校也提供3天-6天的技術單項培訓，並且所有培訓或服務都可以申請分期付款，最多6個月免息。

  紋綉培訓助您擁有一技之長，不管在經濟繁榮還是低迷狀態，都能自我保護經濟保障的能力。感興趣可諮詢詳情。電話：732-491-3335；地址：63 West Prospect St. East Brunswick, NJ 08816；網站：www.hyperrealacademy.com；郵箱:[email protected]

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