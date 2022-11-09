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新州中美商會年度餐會 頒9大領域傑出人士獎

記者孫影真／新澤西州報導
新澤西中美商會年度餐會，頒獎九大領域傑出人士，獲獎者包括NJIT首位華裔校長林竹進(後排右一)、紐約青少年交響樂團執行董事長馬友乘(前排右四)。(記者孫影真／攝影)
新澤西中美商會年度餐會，頒獎九大領域傑出人士，獲獎者包括NJIT首位華裔校長林竹進(後排右一)、紐約青少年交響樂團執行董事長馬友乘(前排右四)。(記者孫影真／攝影)

新澤西中美商會年度餐會，日前在木橋APA飯店(APA Hotel Woodbridge)舉行，300餘名會員與來賓出席，會中頒獎給企業、專業、文化、多族裔、企業家、年輕企業家、表演藝術、企業高管、與社區服務等九大領域傑出人士，來賓們紛紛與獲獎者合影，氣氛熱絡。

九大領域傑出人士得獎者分別是企業成就獎(Youpeng Wang)、專業成就獎林竹進(Teik Lim)、文化成就獎小提琴家胡盛華(Shenghua Hu) 、多族裔成就獎Stephany Kim - Chohan、企業家獎Sally Mak、年輕企業家獎Christina Dorando、表演藝術成就獎馬友乘(Yeou-Cheng Ma) 、企業高管獎中國南方航空紐約辦事處總經理侯明、與社區服務獎UA3。

新澤西中美商會年度餐會頒獎，左起：商財務林秀槐、年度專業成就獎NJIT首位華裔校...
新澤西中美商會年度餐會頒獎，左起：商財務林秀槐、年度專業成就獎NJIT首位華裔校長林竹進、會長龍吟。(記者孫影真／攝影)

餐會邀請專業領域獲獎者新澤西理工科技學院(NJIT)首位華裔校長林竹進專題演講，林竹進是NJIT第九任校長，也是該校141年來首位少數族裔校長。他說明了他擔任德州大學阿靈頓分校臨時校長時，如何帶領學校度過疫情難關，由於校方因應得宜，學生人數未減，成績不退反進；至於轉換跑道至NJIT出任校長，他表示，NJIT是國內最具創新性和企業家精神的學校，在種族、民主與國際上都很多元，同時有大紐約區地緣的便利，他將帶領NJIT持續成長為卓越的理工大學。

知名大提琴家馬友友的姊姊馬友乘獲頒表演藝術成就獎，馬友乘在父親馬孝駿退休後接掌其創立的「紐約青少年交響樂團」，數十年間為世紀樂團培養無數桃李，延續馬孝駿「教授孩子們音樂這門語言」的音樂教育夢想。

新澤西中美商會董事會成員包括會長龍吟、財務林秀槐、于有林、王署光、李振中、張安菽、李正貴、鄭吉成等。

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