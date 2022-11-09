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貝佐斯前妻 600萬捐賓州非裔民權組織

編譯徐薏茹／綜合報導
非裔民權組織「大匹茲堡都市聯盟」收到其104年歷史中最大的單筆捐贈，這筆600萬的善款來自億萬富翁慈善家麥肯齊·史考特。(取材自推特)
非裔民權組織「大匹茲堡都市聯盟」收到其104年歷史中最大的單筆捐贈，這筆600萬的善款來自億萬富翁慈善家麥肯齊·史考特。(取材自推特)

非裔民權組織「大匹茲堡都市聯盟」(The Urban League of Greater Pittsburgh)日前宣布，該非營利組織收到其104年歷史中最大的單筆捐贈，這筆600萬的善款來自億萬富翁慈善家史考特(MacKenzie Scott)。

「大匹茲堡都市聯盟」致力於幫助非裔達到經濟自立更生，推動平等、倡導民權，組織領導人描述這筆善款是「變革性」的貢獻，將讓該聯盟擴大對非裔美國人的支持。

主席兼執行長卡特(Carlos T. Carter)發布聲明表示：「史考特女士將種族公正與社會正義置於她慈善使命的最前沿，將亟需獲得關注的焦點放在國家的體系與制度限制，幫助為每個人建造一個更強大、更堅韌的社會。」

在「大匹茲堡都市聯盟」獲得史考特捐贈前一周，亨氏基金會(Heinz Endowments)剛宣布捐贈100萬元給該組織。

亨氏基金會的捐贈將資助都市聯盟的「一個匹茲堡」(One Pittsburgh Now)計畫，旨在協助失業或工作量不足的勞動年齡非裔族群就業

贈款將特別著重用於幫助匹茲堡單親父母遇到的挑戰，並建立一項孩童照顧資源基金。都市聯盟預估，在亨氏基金會的三年捐贈時期，將有1600戶家庭透過經濟改善而受益。

史考特的贈款似乎未被指定用於特定項目，全國共25個都市聯盟獲得史考特的捐贈，「大匹茲堡都市聯盟」是其中一個分支。

史考特是亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的前妻，兩人於2019年離婚時史考特獲得價值590億元的亞馬遜股票，同年她簽署「樂施誓約」(The Giving Pledge)，承諾奉獻大部分財產於慈善事業。

作為最新接收史考特善款的組織，「大匹茲堡都市聯盟」表示將確定600萬贈款最有影響力的用途，納入將於2023年1月開始的策略規劃過程。

卡特表示：「董事會和我都支持這項貢獻是對於大匹茲堡都市聯盟工作的贊同。」

非裔 亞馬遜 就業

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