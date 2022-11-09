整建海岸恐受罰 新州北野林市槓上州政府

新州北野林市徑自整修被風災破壞的沙丘，違抗州府命令。北野林市市長羅森內羅表示，整修好海岸才能讓市民不必再擔心生命財產安全受到威脅。（美聯社）

伊恩(Ian)颶風 上月初過境，沖走大片澤西海岸(Jersey Shore)的保護沙丘，北野林市政府(North Wildwood)向州府環保廳申請許可進行緊急修復，但遭州政府拒絕。北野林市遂自行整修被風災破壞的沙丘，因此可能面臨罰金懲罰，州、市兩級政府最後可能對簿公堂。

美聯社報導，州政府與下轄各級政府意見不合不算罕見，也並非沒有州府對郡市政府罰款的先例，但如果是海灘保育的問題，衝突就比較少見，通常州府與市政府都願意合作。

北野林市市長羅森內羅(Patrick Rosenello)表示，整修好海岸才能讓本市人民不必再擔心生命財產安全受到威脅，他也才能因此在晚上睡個好覺；他說：「我們沒有不保護社區的選擇，這根本不是個選項，我們要做我們必須做的事才能保護好自己。」

面對州政府可能的罰款懲處，羅森內羅指出該市並非沒有向州政府請求合作復育沙灘，但州府給出的回應卻只允許北野林市先用水泥搭進臨時屏障，同時由於州府認定沙丘被侵蝕，不會對當地居民造成立即生命財產安全威脅，因此明確禁止市府在未經審查、計畫、許可的狀況下，私自對沙丘進行任何工程；州方認為，在當地建海堤，長期下來可能進一步侵蝕海灘。

但北野林市不認同州政府的認定，10月下旬派堆土機到沙灘上，把大批沙子推回風災前的地方；羅森內羅指出，從被侵蝕的砂丘頂部到下面的海灘，減少到只剩15呎，再來一場風暴 整個沙丘就可能因此被毀，淹沒附近民宅，對公眾已造成迫切損害，羅森內羅說：「這不是沙丘『會不會』崩塌或被沖走的問題，而是『什麼時候』崩塌或被沖走的問題」。

因此，羅森內羅表示市政府不只要把沙子推回去，還計畫興建海堤，興建海堤的需用原物料預計11月底前能到貨。