警方埋伏購物中心 4專業扒手被甕中捉鱉

巴爾的摩四名專業扒手30日在新州傑克遜品牌直銷購物中心做案時，被埋伏的警察抓個正著。(取材自臉書)

新州 警方4日表示，巴爾的摩四名專業扒手30日在傑克遜品牌直銷購物中心(Jackson Premium Outlets)做案時，被埋伏的警察 抓個正著，想逃跑的也一併逮捕歸案。

傑克遜警察局以「有組織的扒竊零售業 者、妨礙執法、扒竊與阻撓執法」等罪名將瓊斯(Anthony Jones)、拉興姆(D'Arnajai Raheem)、溫給特(Shontaz Wingate)和 莫慈(Veronica Motes)四人交付檢方偵辦。莫慈另以「搶劫」罪名交辦。

警方說，這四人過去兩個月，在同一商場偷走總值將近6萬元的東西。這次，四人剛從Under Armour服飾店走出來，就被靜候的警察圍捕，其中一名女性嫌犯逃跑時還攻擊幫警察攔阻她的路人。

警方根據密報，他們的車子朝海洋郡(Ocean County)行駛的時候，就跟蹤到車子停在購物中心的停車場，並在可能逃跑路線四周埋伏。

警方指出，傑克遜直銷賣場的業者，被專業扒竊集團偷怕了，還自聘便衣警衛幫忙抓賊。巴爾的摩這四人幫在各級執法單位通力合作下被鎖定，車子也被拖到警局，配合調查。