我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

警方埋伏購物中心 4專業扒手被甕中捉鱉

記者張聲肇／綜合報導
巴爾的摩四名專業扒手30日在新州傑克遜品牌直銷購物中心做案時，被埋伏的警察抓個正著。(取材自臉書)
巴爾的摩四名專業扒手30日在新州傑克遜品牌直銷購物中心做案時，被埋伏的警察抓個正著。(取材自臉書)

新州警方4日表示，巴爾的摩四名專業扒手30日在傑克遜品牌直銷購物中心(Jackson Premium Outlets)做案時，被埋伏的警察抓個正著，想逃跑的也一併逮捕歸案。

傑克遜警察局以「有組織的扒竊零售業者、妨礙執法、扒竊與阻撓執法」等罪名將瓊斯(Anthony Jones)、拉興姆(D'Arnajai Raheem)、溫給特(Shontaz Wingate)和 莫慈(Veronica Motes)四人交付檢方偵辦。莫慈另以「搶劫」罪名交辦。

警方說，這四人過去兩個月，在同一商場偷走總值將近6萬元的東西。這次，四人剛從Under Armour服飾店走出來，就被靜候的警察圍捕，其中一名女性嫌犯逃跑時還攻擊幫警察攔阻她的路人。

警方根據密報，他們的車子朝海洋郡(Ocean County)行駛的時候，就跟蹤到車子停在購物中心的停車場，並在可能逃跑路線四周埋伏。

警方指出，傑克遜直銷賣場的業者，被專業扒竊集團偷怕了，還自聘便衣警衛幫忙抓賊。巴爾的摩這四人幫在各級執法單位通力合作下被鎖定，車子也被拖到警局，配合調查。

警察 零售業 新州

上一則

休士頓第4區長Jack Cagle 中國城拜票

下一則

啦啦隊巴士才出校門就翻覆 12傷

延伸閱讀

美政治領袖受威脅 2017年以來增加1倍多

美政治領袖受威脅 2017年以來增加1倍多
馬州斥資3570萬元 升級行人、單車步道

馬州斥資3570萬元 升級行人、單車步道
實質支持綁架密西根州長 3男定罪

實質支持綁架密西根州長 3男定罪
冷氣團報到 6000萬人轉寒冬模式 今冬第一場雪將降中西部

冷氣團報到 6000萬人轉寒冬模式 今冬第一場雪將降中西部
陪審員庭訊中對被告調情？ 底特律法官：我會緊盯

陪審員庭訊中對被告調情？ 底特律法官：我會緊盯
「英雄媽媽」 巴爾的摩消防員產前遇車禍救人

「英雄媽媽」 巴爾的摩消防員產前遇車禍救人

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？