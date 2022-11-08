耗資近4億 新州11學區建設升級計畫公投

8日登場的期中選舉，也將針對新澤西州11個學區學校建設升級計劃進行公投，計劃總額為3億9870萬元。（Getty Images）

8日登場的期中選舉，也將針對新澤西州 11個學區 學校建設升級計畫進行公投 ，計畫總額為3億9870萬元。

其中蒙特克萊爾(Montclair)選民將針對1億8770萬元的學校建設提案投票，該提案包括新建一所中學、為另一所學校建造溫室，以及更新公校老舊建築。

根據新澤西州學校委員會協會(New Jersey School Boards Association)，位處埃塞克斯郡(Essex County)郊區的蒙特克萊爾學區學校建設計畫在新州11個學區中規模最大。

刁倫(Delran)和梅杜辰(Metuchen)兩學區，將建設提案選票分拆成多個問題讓選民勾選。

迪倫科(Delanco）、梅杜辰、海洋鎮(Ocean Township)和蒙哥馬利(Montgomery）四學區選民將在選票上回答，是否同意永久增稅以資助學校增聘教師、員工和其他費用；另外四區共和港(Port Republic）、史托溪(Stow Creek）、翠登市(Trenton)及貝德敏斯特(Bedminster）則請求選民批准改變學校委員會結構或教育委員會人數的計畫。

8日投票之前，新州已就學校建設計畫進行過五次公投。新州學校委員會協會指出，1月、3月、4月和10月的公投提案中，超過86%獲批准，9月有11個學區的公投提案也全部批准。

蒙特克萊爾學區的1億8770萬元計畫包括改善所有11所學校的基礎設施，其中最大的一部分是7570萬升級供暖、通風和空調系統。

地區官員稱，蒙特克萊爾有六所百年公校，老化校舍亟須維修更新。

投票表決若批准，蒙特克萊爾一般房屋(目前平均估價為62萬8952元)屋主每年將平均額外支付732元學校稅長達24年，由於委員會將在2023、2025和2027年在三種不同債券間分配總額，稅額將隨之波動，第一年僅有一個債券，額外學校稅為258元。

一旦獲准，蒙特克萊爾將獲得3100萬元州立學校建設援助。