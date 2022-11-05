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萬聖變裝模仿攻擊裴洛西夫兇嫌 新州候選人惹議

編譯周芳苑／綜合報導

眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)住宅上周遭入侵，夫婿被打傷送醫至今才出院，新澤西州亨特頓郡(Hunterdon County)學校董事會席位競選人卻在社群媒體貼圖展示萬聖節派對上模仿人侵者造型，而受到爭議。

照片中人物為格雷戈爾(Tom Gregor)，已在伯利恆鎮(Bethlehem Township)學校董事會任職三年，他身上T恤寫著「南西在哪裡？」，正是裴洛西住宅入侵者對她丈夫所說的一句話。格雷戈爾說他在派對上打扮成「家庭入侵者」， 構想就源自上周的事件。

根據警方，一名入侵者上月28日闖入裴洛西的舊金山住宅，質問裴落西82歲的夫婿保羅他妻子在哪裡，隨後用鐵錘攻擊他的頭部；事發當時裴洛西人在華府。

格雷戈爾的照片是31日被一匿名帳號貼在推特(Twitter)上。

推文裡的照片有格雷戈爾和他妻子，兩人打扮成殭屍，匿名者在推文裡說：「這些人在我們中間走動。 不好。」

至於T恤上為何有議長「南西」的名字？格雷戈爾堅稱那只是個名字，他並不是刻意裝扮成裴洛西先生的攻擊者。

有些人認為這張照片不恰當，並認為格雷戈爾不是教育委員會成員的適當人選。

伯利恆鎮學校董事會(Bethlehem Township's School Board)主席哈里斯(Kyle Harris)說，伯利恆鎮教育委員會不屬於任何黨派，尊重各種不同政治觀點，但不支持任何暴力行為，該組織不願對貼文裡的照片發表看法。

裴洛西 教育 新澤西州

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