賓州州長候選人馬垂諾 論文被檢舉「學術詐欺」遭查

賓州州長共和黨候選人馬垂諾被爆歷史博士學位論文有詐欺之嫌，授予學位的加拿大新布朗士維克大學已著手調查。(路透)

賓州 州長共和黨候選人馬垂諾(Doug Mastriano)近十年前取得的歷史博士論文被指稱有詐騙之嫌，授予學位的加拿大新布朗士 維克大學(University of New Brunswick)已著手調查。

新布朗士維克大學校長馬澤羅爾(Paul Mazerolle)稱，該校延攬外部團隊檢視研究生的學習政策和程序，其中包括當時如何評估馬垂諾論文等相關議題；該校擔任廉政長的化學教授馬吉(David MaGee)正進行初步審查。

馬垂諾從軍30年，官拜陸軍上校，後於2019 年當選賓州參議員， 2013 年以美國一次大戰英雄約克(Alvin York)為研究主題獲博士學位，隔年以該研究為基礎出版著作；馬垂諾的研究一直被其他研究人員批評為不準確、草率甚至詐欺。

馬垂諾參選賓州州長選舉，對手是民主黨 夏皮羅(Josh Shapiro)。

就在新布朗士維克大學悄悄公開馬垂諾博士論文一個月後，俄克拉荷馬大學(University of Oklahoma)歷史系博士生格雷戈里(James Gregory)10 月 6 日對馬垂諾的研究質疑，第二次提出投訴。

格雷戈里寫道，馬垂諾論文和書都建立在假的研究基礎上，他列出博士論文中213起學術不端行為，污染戰爭英雄的歷史，導致後人採用不準確的基礎。

馬垂諾憑藉博士學位在賓州陸軍戰爭學院(Army War College)任教至2017年。

在馬垂諾論文爭議下，新布朗士維克大學歷史研究生紛紛要求與系主任會面，引起校長注意。格雷戈里重新提出投訴後幾天收到馬吉的電郵，聲稱初步調查立即展開。