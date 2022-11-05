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賓州第8區國會眾議員選戰 聚焦移民

編譯郭宣含／綜合報導
賓州國會第八選區選情緊張，但兩黨候選人都以移民議題作為訴求。挑戰六連霸的民主黨聯邦眾議員卡特萊特移民立場比多數眾院民主黨人更強硬。(美聯社)
賓州國會第八選區選情緊張，但兩黨候選人都以移民議題作為訴求。挑戰六連霸的民主黨聯邦眾議員卡特萊特移民立場比多數眾院民主黨人更強硬。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，移民大量湧入賓州產煤城市維克斯-巴爾市(Wilkes-Barre)引發漣漪效應，有助決定國會選戰最激烈選區之一將鹿死誰手，共和黨聯邦眾議員候選人博格內特(Jim Bognet)在無證據支持下，將非法移民跟犯罪掛勾；挑戰六連霸的民主黨聯邦眾議員卡特萊特(Matt Cartwright)則支持邊界築牆並強調法治與執法。

報導指出，賓州國會第八選區選情緊張；企圖擊敗已連任五屆卡特萊特的博格內特獲前總統川普的背書支持，聲稱非法移民人數攀升，帶來更多犯罪與毒品，儘管根據聯準會和學術研究，並無證據證明兩項議題相關，但許多選民表示有相同顧慮。

川普2016年和2020年在該選區得票都超過民主黨，但卡特萊特在這段期間的三次選舉均獲勝選，而且也是唯一尋求連任的民主黨眾議員。

卡特萊特支持全面改革移民體制，他的移民立場比多數眾院民主黨人更強硬，「我相信法治，我們得拚死拚活才能看到法律在各方面徹底執行。」

政治分析師認為，維克斯-巴爾市的兩名眾議員候選人平分秋色；凸顯移民議題在這場選戰中頗能引起共鳴，且有別以往。

WSJ分析路維克斯-巴爾市所屬的澤恩郡(Luzerne County)人口普查資料，發現該郡本世紀前20年的族裔多元化速度比美國其他大郡更快；墨西哥、多明尼加共和國和波多黎各的西語裔紛紛遷移至該郡，這些人此前曾住過紐約和新澤西州，但受到該郡可負擔住房和公路沿線的倉庫工作吸引而來。

據人口統計，維克斯-巴爾市過去十年的西語裔組成比例增加逾兩倍，如今佔該市居民四分之一人口；非西語裔白人比率則在這段期間從75%降到55%。

全國缺工時，共和黨候選人稱移民奪走美國人的工作，但如今共和黨開始將移民與犯罪、毒品掛勾；部分民調顯示，共和黨在確保邊界安全和打擊犯罪議題上，比民主黨人更具優勢。

非法移民 民主黨 眾議員

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