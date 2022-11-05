賓州第8區國會眾議員選戰 聚焦移民
華爾街日報(WSJ)報導，移民大量湧入賓州產煤城市維克斯-巴爾市(Wilkes-Barre)引發漣漪效應，有助決定國會選戰最激烈選區之一將鹿死誰手，共和黨聯邦眾議員候選人博格內特(Jim Bognet)在無證據支持下，將非法移民跟犯罪掛勾；挑戰六連霸的民主黨聯邦眾議員卡特萊特(Matt Cartwright)則支持邊界築牆並強調法治與執法。
報導指出，賓州國會第八選區選情緊張；企圖擊敗已連任五屆卡特萊特的博格內特獲前總統川普的背書支持，聲稱非法移民人數攀升，帶來更多犯罪與毒品，儘管根據聯準會和學術研究，並無證據證明兩項議題相關，但許多選民表示有相同顧慮。
川普2016年和2020年在該選區得票都超過民主黨，但卡特萊特在這段期間的三次選舉均獲勝選，而且也是唯一尋求連任的民主黨眾議員。
卡特萊特支持全面改革移民體制，他的移民立場比多數眾院民主黨人更強硬，「我相信法治，我們得拚死拚活才能看到法律在各方面徹底執行。」
政治分析師認為，維克斯-巴爾市的兩名眾議員候選人平分秋色；凸顯移民議題在這場選戰中頗能引起共鳴，且有別以往。
WSJ分析路維克斯-巴爾市所屬的澤恩郡(Luzerne County)人口普查資料，發現該郡本世紀前20年的族裔多元化速度比美國其他大郡更快；墨西哥、多明尼加共和國和波多黎各的西語裔紛紛遷移至該郡，這些人此前曾住過紐約和新澤西州，但受到該郡可負擔住房和公路沿線的倉庫工作吸引而來。
據人口統計，維克斯-巴爾市過去十年的西語裔組成比例增加逾兩倍，如今佔該市居民四分之一人口；非西語裔白人比率則在這段期間從75%降到55%。
全國缺工時，共和黨候選人稱移民奪走美國人的工作，但如今共和黨開始將移民與犯罪、毒品掛勾；部分民調顯示，共和黨在確保邊界安全和打擊犯罪議題上，比民主黨人更具優勢。
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