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巴拿巴醫院 華人醫療服務中心 11/14公益講座 糖尿病的預防與管理

本報新澤西訊
圖左為營養師Jennifer，右為藥學博士Ammie
圖左為營養師Jennifer，右為藥學博士Ammie

十一月是糖尿病關注月！為促進公眾對於糖尿病防治的關注與瞭解，並為糖尿病人提供關於最新的血糖監測儀器和用藥的知識，巴拿巴醫院華人醫療服務中心將於11/14舉辦關於糖尿病預防與管理的免費線上公益講座。

  講座將由兩位RWJ巴拿巴健康醫療集團的專家主講：註冊營養師Jennifer Meyers, MS, RD, BC-ADM, CDCES是獲專業認證的糖尿病護理與教育專家、晚期糖尿病管理專家，並擔任巴拿巴門診醫療中心營養服務計畫主管。她將介紹糖尿病的預防，健康飲食與營養，華人飲食的健康搭配以及有益糖尿病管理的運動。

  藥學博士Ammie J. Patel, PharmD, BCACP是獲專業認證的門診護理臨床藥劑師及羅格斯大學藥學院臨床助理教授。她將介紹亞裔患糖尿病的風險，血糖監測方法與最新的監測儀器，糖尿病引起的併發症，以及治療糖尿病的用藥。兩位主講人都在糖尿病防治方面擁有豐富的教育與臨床經驗。

  希望瞭解糖尿病防治最新知識的朋友們請不要錯過這個不可多得的機會！ 如想瞭解更多資訊，請聯繫巴拿巴醫院華人醫療服務中心 862-240-3589；診所地址：222 Columbia Turnpike, Florham Park, NJ 07932。

講座時間：11月14日上午11:00 am—12：00 noon

講座內容：糖尿病的預防•飲食與營養（包括一些亞裔飲食的健康替代品）•有益糖尿病管理的運動•亞裔患糖尿病的風險•血糖檢測方法與儀器•未能控制2型糖尿病所引起的併發症•2型糖尿病的用藥

  講座將以英語進行，配以中英雙語圖片，在問答環節會提供中文翻譯。本次免費線上講座需事先登記參加。請掃圖中二維碼或用此連結登記：https://bit.ly/DM-123。

糖尿病 亞裔 血糖

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