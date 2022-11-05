新元銀行 定存高利率 3.93%, 4.00% APY. 華裔理專提供優質中小企業貸款

新元銀行(New Millennium Bank)新澤西總行、法拉盛北方大道分行及貝賽分行現有高利率 定存:十二個月定存利率3.93%, 4.00% APY。新元銀行提供中小型企業貸款 購置商業貸款及適用於餐館、商店、洗衣店、指甲店、旅館、建設貸款及商業地產貸款。另外，新元銀行提供僑胞熟悉的中文語言服務。歡迎僑胞就近前往諮詢。

長久以來，新元銀行高度重視亞裔市場發展、提供優質服務理念，在華人聚集點的紐約及新澤西州 都設立辦公室，並聘請多名華裔員工，全力推出最具競爭力的各項金融產品服務社區，並曾獲BayerFinancial評選為最高榮譽銀行之「五星獎」，多年來為僑胞提供了專業的金融服務而廣受社區好評。

現任新元銀行商業貸款經理Shiaw呂表示，新元銀行除提供優渥的定存利率外，更有針對中小企業量身定製貸款方案。呂經理擁有二十多年大型商業銀行經驗並熟悉銀行所有相關商業貸款業務，流利的中韓文語言技能及文化背景，能更好的為華裔與韓裔社區僑胞服務並找到最適合業務需求的金融解決方案，以實現中小企業在商業財務的需求。

總部設於新澤西李堡鎮的新元銀行，成立於1999年，銀行分別在曼哈頓 、貝賽 、法拉盛、李堡鎮、帕利塞茲公園 、新布朗士維克、克洛斯特（Duluth, 喬治亞州）等地設有分行。業務範圍涵蓋房屋貸款、商業貸款、中小企業貸款、儲蓄帳戶、銀行理財產品等服務。

新元銀行的宗旨是「優質產品、優惠利率、優質服務」，並致力為客戶提供及時、便利、超值的金融需求及服務。新元銀行作為資深貸款銀行，在商業貸款、房屋貸款、中小企業貸款方面有著獨特優勢：1）中小型企業貸款-包括旅行社、洗衣店、旅館、美甲店、零售店；2）商業貸款-包括再融資、混合建築、建築貸款、投資出租地產等。房屋貸款輕鬆簡單，高效率快速批款。

享譽韓國和華人社區的新元銀行提供定存高利率及並中小企業客製合宜的商業及房屋貸款。新澤西總行地址222 Bruce Reynolds Blvd. S# 400, Fort Lee, NJ 07024網址：[email protected]，電話:201-562-6468; 法拉盛分行地址：141-28 Northern Blvd., Flushing NY 11354 電話：718-888-1895網址：[email protected]；貝賽分行地址：209-25 Northern Blvd. Bayside, NY 11361。歡迎僑胞就近至各地分行查詢。