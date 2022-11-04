美洲至孝篤親總公所第35屆大會在費城舉行

美洲至孝篤親總公所僑領們向嘉賓敬酒

美洲至孝篤親總公所（下簡稱總公所）10月29日在費城華埠 舉行第35屆懇親代表大會，中國駐紐約總領館總領事黃屏、副總領事吳曉明、僑務主任陳軍超、副主任殷民俊、領事孫潛一行，與來自全美各大篤親公所的陳、胡、袁姓氏宗親及美東僑界代表、費城政府官員400多人歡聚一堂。

懇親代表大會籌備處處長陳達培致開幕辭，感謝來自全美各地的宗親及嘉賓，以及不辭勞苦的籌備處眾多工作人員。總理陳頌文表示，總公所是美洲歷史最悠久的華僑社團之一，先輩們遠涉重洋來到美洲大地，艱苦奮鬥，經過一代又一代人的努力，目前在世界各地已有30多個分公所，希望今後能繼續加強與家鄉的交流與合作，共同為中國的繁榮富強作出貢獻。

總領事黃屏說，長期以來，總公所廣泛團結海外鄉親，繁榮華人社區，在促進中美友好交往等方面作出了積極的貢獻，已成為中外友好的民間使者。篤親鄉親情系桑梓，也為家鄉的教育和慈善事業作出了巨大的貢獻。

費城華埠發展會執行總監陳國賢宗長、費城市議員斯奎拉（Mark Squilla）、費城僑學界秘書長張天晨、總公所元老陳求昌、陳衛平也紛紛致辭。總理陳鴻章致答謝辭。本次懇親大會收到了來自世界各地的32封賀電，秘書長陳建平宣讀了中國駐紐約總領館、中華全國歸僑華僑聯合會、中國致公黨中央委員會聯絡部賀電。賀電中贊揚總公所長期以來關心祖國發展，支持家鄉建設，團結服務鄉親的貢獻。新冠疫情 爆發後，積極捐款捐物，幫扶同胞，展現中華民族守望相助、同舟共濟的優良傳統。

懇親大會經一致推選，美東副總理陳偉明榮升為美東總理，他表示將會與宗親們共同努力，百尺竿頭，更進一步。

當晚節目中，紐約篤親婦女會、費城歡樂舞隊獻上精彩的舞蹈，黃屏演唱一曲《中華民族》，表達了全體海外華僑的心聲，將晚宴氣氛帶到最高潮。【圖文報導：彭林】