我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

劉凱旋脊椎治療中心團隊實力強大 專精微創療法頂級技術

本報新澤西訊
劉凱旋脊椎治療中心多區域服務民眾,診所寬敞乾淨，設施先進
劉凱旋脊椎治療中心多區域服務民眾,診所寬敞乾淨，設施先進

脊椎是人體的中軸骨骼，是身體的支柱，能支撐軀幹，保護內臟器官，同時脊椎還是人體神經的重要通道，一旦脊椎出現異常，不僅會影響人體的正常活動，神經也會受到牽連，甚至影響各個器官的正常運轉，嚴重情況下，甚至可能造成猝死。因此，如感到脊椎不適，請儘快諮詢專業醫生並及時進行治療。

  在脊椎病診療方面，仁心仁術的劉凱旋醫師（Kaixuan Liu, MD, PhD）可謂首屈一指。劉醫師在中、美兩國均有求學及行醫經驗，持有美國麻醉、痛症與微創脊柱外科三門特考醫師執照文憑，在美期間曾接受世界知名脊椎外科專家Merrill Reuter MD, PhD的悉心指導及專業訓練，專精以先進的微創技術來治療難纏的脊椎病痛。

  作為國際內窺鏡脊柱外科學會（ISESS）的創始成員和董事會成員，劉凱旋醫師所率領的脊椎治療中心-Atlantic Spine Center，匯集了脊椎病及痛症方面的診療專家，團隊實力強大，中心已躋身美國內窺鏡脊椎外科手術的頂級之列。其主治項目包括：頸腰背及四肢疼痛、麻木、無力，以及各種疑難頑固痛症的診斷及治療。同時，對坐骨神經疼痛、骨刺增生、椎管狹窄、神經受壓及手術失敗後患者有獨特的診療經驗。在治療過程中，專家側重非手術微創治療法、內窺鏡激光療法等，患者只需局部麻醉，手術當日無需住院，術後無需臥床，治療副作用小、恢復快、療效可靠。醫師們的專業技術，中心的貼心服務，已獲得無數患者讚譽！ 

  歡迎有脊椎病及相關痛症的朋友前往劉凱旋脊椎治療中心預約就診。諮詢電話：855-368-5272，官方網站：www.atlanticspinecenter.com

  主診所：475 Prospect Ave., Ste. 110, West Orange, NJ 07052，時間：週一至五 9AM-6PM；Edison診所：2163 Oak Tree Rd, Suite 110, Edison, NJ 08820，時間：週一、三、四 9AM-6PM；Jersey City診所：200 Hudson St., Suite 145 Harborside, Jersey City, NJ, 07302，時間：週一10AM-5PM；Advanced Spine Surgery Center地址：855 Lehigh Ave. Union, NJ 07083，時間：週一至五 7AM-5PM。

手術 猝死

上一則

美洲至孝篤親總公所第35屆大會在費城舉行

下一則

巴拿巴醫院 華人醫療服務中心 11/14公益講座 糖尿病的預防與管理

延伸閱讀

脊椎側彎腳麻腰痛 西班牙BSPTS運動矯正

脊椎側彎腳麻腰痛 西班牙BSPTS運動矯正
腰部突然劇痛 竟是癌症轉移害的 醫：這種痛別輕忽

腰部突然劇痛 竟是癌症轉移害的 醫：這種痛別輕忽
輪胎工人罹疝氣...搬重物腹股溝「凸兩肉球」 微創腹腔鏡手術救了他

輪胎工人罹疝氣...搬重物腹股溝「凸兩肉球」 微創腹腔鏡手術救了他
脊椎專科梁庭謙解答常見背痛問題

脊椎專科梁庭謙解答常見背痛問題
脊椎側彎女教師長期腳麻腰痛 西班牙BSPTS運動可矯正

脊椎側彎女教師長期腳麻腰痛 西班牙BSPTS運動可矯正
脊椎開刀後又疼痛 恐是神經黏住？8旬婦靠它防術後沾黏

脊椎開刀後又疼痛 恐是神經黏住？8旬婦靠它防術後沾黏

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感