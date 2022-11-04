全美5退休勝地 賓州蘭卡斯特、哈里斯堡、約克市上榜

美國新聞與世界報導網站推出今年退休宜居地排行榜，前五名有三處位於賓州，其中蘭卡斯特（圖）更從去年排名第五躍進至今年的退休首選。(Getty Images)

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)網站1日公布分析數據指出，佛州 雖為最著名的退休 勝地，但今年退休宜居地排行榜上前五名有三處位於賓州 ，主因是賓州房價可負擔。

該網站指出，退休者最在意房價的可負擔性，去年房價大漲，房貸利率提升，商品與服務價格也上揚，經濟衰退的憂慮日增。

退休議題資深編輯艾蜜莉‧布蘭登(Emily Brandon)表示，可負擔住房總是該調查的主要考量要素，「比起過去兩年，退休人士今年更關切其財務狀況，賓州今年異軍突起，大多歸因於賓州可負擔住房多於多數佛州城市」。

美國新聞評估全美150個熱門都會區的退休適居性時，會考量外地人的移居興趣、就業市場。根據已屆或快到退休年紀的受訪者回應，他們考量退休居住地諸多最重要因素裡，又以房價可負擔性最重要。

賓州蘭卡斯特從去年排名第五躍進至今年的退休首選，主因是老人健康照護品質與醫院地點近，稅率合理，而且居民喜歡他們的居住環境。

哈里斯堡(Harrisburg)從去年排名第13躍進至今年的第二名，賓州約克市(York)則從17名升到第五；蘭卡斯特、哈里斯堡和約克市都是首次進入前五名，艾倫鎮(Allentown)和雷丁(Reading)今年分別排名第九和十。

前20大退休都會區中，排名上升的賓州城市還有斯克蘭頓(Scranton，17)、費城(19)、以及匹茲堡(20)，因為當地居民幸福感高且退休人士滿意當地稅制。

排行榜上幾乎全數都會區的房價可負擔性得分都增加，只有斯克蘭頓持平。

佛州城市今年在十大退休勝地中占四名，分別是潘沙可拉(Pensacola)、坦帕、那不勒斯(Naples)和岱通納海灘(Daytona Beach)。

布蘭登說：「很多人還是想找佛州海灘退休，但當住房可負擔性成為首要考量，賓州多城便比佛州海灘更具優勢。」