全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

金錢網站的全美宜居地2022年度排行榜出爐,新澤西州的澤西市、李堡及莫里斯頓三城市入榜。圖為座落於哈德遜河畔的李堡歷史公園,可眺望與紐約市連接的華盛頓大橋。 (Getty Images )

理財媒體金錢網站(Money.com)的全美最佳居住地(Best Places to Live in the U.S)2022年度排行榜出爐,新澤西州 的澤西市(Jersey City)、李堡( Fort Lee)及莫里斯頓(Morristown)三城市入榜,分別排行第10名、14名和30名。

這份排行榜根據就業市場強勁、可負擔住房以及種族、經濟和文化多樣性等因素評選,約125城鎮入榜,喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)榮登榜首,其後依序是亞利桑那州坦佩(Tempe)、華盛頓州柯克蘭(Kirkland)、北卡州羅利(Raleigh)、伊利諾州的羅傑斯公園(Rogers Park)。

前幾年入榜城市多數是白人聚居地, Money.com 為此將家庭語言和宗教多樣性等新數據考量在內。

這份排行榜鎖定的城鎮人口至少2萬人,種族多元化程度至少85%與所在州相同,家庭收入中位數至少是所在州中位數的85%,1370城市符合基本條件。評選依據概分為九大類,包括生活成本、多樣性、經濟機會、教育、娛樂和便利設施、健康和安全、住房市場、收入和個人財務以及生活品質。

新州城市首度躋身前十大,澤西市名列第十,是因社區和住房多樣化、以及居民多元化,過半居民在家裡說英語以外的語言,43%居民在另一國家出生。此外,這座城市的工商業、60多座公園及通往紐約市 的便捷交通,也是特色。

名列第14的李堡,有龐大韓裔 人口和數百家南韓企業,近年來建造豪華公寓,可將新澤西帕利塞茲(Palisades)和紐約市天際線一覽無餘,而且有豐富的電影史。李堡市長索科利奇(Mark Sokolich)說,15年來全市持續進行重建。

莫里斯頓第二度排名第30。內容行銷業者Livability今年9月也將這座城市評選為最適合居住的地方之一。金錢網站特別提到莫里斯頓殖民時代的豐富歷史、市中心適合步行,並環繞著藝術中心、公園泳池、自然歷史區,此外有多種住房選擇。