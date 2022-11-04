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疑仇恨犯罪 新州民宅萬聖節掛套繩非裔娃娃

編譯郭宣含／綜合報導
圖為新州麋鹿鎮一棟民宅外有棵樹，邁聖節前夕被發現掛了一個非裔娃娃。(CBS電視台截圖)
圖為新州麋鹿鎮一棟民宅外有棵樹，邁聖節前夕被發現掛了一個非裔娃娃。(CBS電視台截圖)

新澤西州格洛斯特郡(Gloucester County)一棟民宅外的樹上，萬聖節前夕高掛一個逼真的非裔娃娃，娃娃脖子處套上繩索，該畫面被分享在網路上後，引發是否為仇恨犯罪或言論自由的辯論，麋鹿鎮(Elk Township)警方已展開調查。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，多名目擊者表示，他們在10月30日晚間看到一個3乘3呎半大小的非裔女童娃娃，其身穿白色洋裝，脖子處遭繩索纏綁，懸吊在靠巴克路(Buck Road)一棟民宅前的樹幹上；該照片在臉書和當地社群網絡服務Nextdoor.com上廣傳。

目前不清楚是誰拆下該娃娃以及拆下時間；娃娃懸吊處旁有一間單層房屋，租客10月31日晚間並未應門，打電話到該屋也不通。

格洛斯特郡檢察官辦公室警探長吉爾伯特(Tom Gilbert)表示，他們嚴肅看待並正詳細調查此情況，目前尚未決定是否控罪。

吉爾伯特被問到是警察還是房客將娃娃拿下時，他回應：「就我所知是居民所為。」但他不清楚娃娃何時被拆下。

38歲的鄰居瓦爾杜拉(E.V. Voltura)表示，她30日晚間穿越巴克路看到被人用繩索吊掛在樹幹上的娃娃時，被嚇壞又覺得噁心，「那個娃娃大小如真人，大概類似5歲非裔女童，擁有人類所有特徵，包括一頭長髮和漂亮雙眼。有人為此花大錢，可能從服裝店購得。」

瓦爾杜拉受訪時表示，那不是木乃伊或沃爾瑪的萬聖節裝飾，「它很詭異，還公然吊在路旁。」

32歲的威廉斯(Hassan Williams)30日駛經該路段，看到這個娃娃時簡直不敢相信，他31日上午返回拍照並貼在臉書上；他說：「身為有色族裔，我只覺得毛骨悚然。」他稱此景有如私刑或自殺的暴力場景，他說有網友聯繫並要求該住戶拆下娃娃，但顯然未成功。

部分網友表示那只是萬聖節裝飾，屬於憲法第一修正案權利的言論自由，但其他網友則擔心這可能是仇恨犯罪。

萬聖節 非裔 臉書

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