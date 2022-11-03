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收了錢未辦白卡 新州公司惡性倒閉 老闆刑事訴訟和解

編譯柯立偉／綜合報導
新州一家已倒閉公司的老闆向療養院住戶和其家屬收取昂貴費用，卻未幫忙申請白卡以協助支付療養院費用，但他與檢方和解刑事指控，逃過牢獄之災。(Getty Images)
新州一家已倒閉公司的老闆向療養院住戶和其家屬收取昂貴費用，卻未幫忙申請白卡以協助支付療養院費用，但他與檢方和解刑事指控，逃過牢獄之災。(Getty Images)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，新州一家已倒閉公司的老闆向療養院住戶和其家屬收取昂貴費用，卻未如廣告宣傳所說幫忙申請醫療補助計畫(Medicaid，又稱白卡)以協助支付療養院費用，10月31日他與檢方和解刑事指控，逃過牢獄之災。

海洋郡湖木鎮(Lakewood)的「Advanta醫療補助專家公司」(Advanta Medicaid Specialists)聲稱能為民眾申請白卡，向客戶收取3000至9000元不等的顧問費，還說若最終未獲批准可獲全額退費，但好幾個繳費的家庭提出的白卡申請不但沒被批准，30歲的老闆亞雷(Sam Aryeh)更違背退款承諾，並於2018年惡意倒閉，意圖利用公司脫免債務。

新州檢察長於2019年提出民事訴訟，指控亞雷偕同公司代理人向49名客戶收取近30萬元，卻未完成白卡申請，並把錢匯進自己的個人帳戶，花在奢侈開銷，法院判亞雷賠償160萬元。今年7月，大陪審團才決定就此事對亞雷提出刑事指控。

亞雷被控五項三級以詐欺手段盜竊的罪名，若所有罪名成立，最高可判處五年有期徒刑及1萬5000元罰金；但新州高等法院允許亞雷與檢方達成認罪協議，最終只要完成50個小時的社區服務並另外歸還3萬8000元，檢方就願意撤銷指控，此協議內容也獲法院核准，亞雷的律師在法官核定認罪協議後，當庭交付3萬8000元銀行本票，履行協議規定。

受害者之一蕾絲莉．魏爾許(Leslie Walsh)說：「要求亞雷為詐欺、竊盜所導致的遺憾付出代價是一條漫漫長路，可惜我已故的丈夫及公公沒辦法親眼看到。」她現在希望更多人知道，許多官方管道就可以協助公眾免費完成白卡的申請，例如郡福利機構、社福委員會(Boards of Social Services)、醫療協助客服中心(Medical Assistance Customer Centers)、新州家庭照護協會(NJ Family Care)等等。

白卡 新州 療養院

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