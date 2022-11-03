選民留意 新州「假簡訊」誤導投票所

新澤西等州的部分選民接到選舉假訊息的簡訊，選務單位呼籲選民，上政府網站查詢有關投票地點等官方訊息。圖為投票所的指示牌。（美聯社）

新澤西 和堪薩斯部分選民接到選舉假訊息的簡訊，這兩州選務單位呼籲選民，上政府網站查詢有關投票 地點等官方訊息，勿受不慎誤傳或刻意誤導的訊息影響。

簡訊由自稱為「投票給未來」（Voting Futures）的團體送出，NBC新聞台追蹤一名新澤西人10月31日收到指名道姓該到某投票所的訊息後，1日又收到如下更正訊息：「我們可能送了一張投票箱或提早投票所的照片和地址給您，這訊息可能不正確。」

收到假訊息的人，電話上簡訊的內容都類似，因此很難斷定是刻意誤導，還是企圖影響投票結果的第三方政治團體，有意讓選民跑錯地方投票。

至於「投票給未來」是否為合法的政治團體，網路上查不到完全同名的組織，倒是有個叫做「投票給未來信託」（Voting Futures Trust）網站，自稱成立的唯一目的，就是讓選民得知自己的投票地點在哪裡。

這個組織網站沒提供其他訊息，NBC循線去函查證，也未獲回應。

專門替拉票團體發送簡訊的「運動實驗室」（Movement Labs）1日替「黑人 選民很重要」和「拉丁裔選票」兩個社團發布聲明，承認對5州選民送出錯誤的投票所訊息。

「黑人選民很重要」說，名義上由「運動實驗室」送給堪薩斯、新澤西、 伊利諾、北卡和維吉尼亞五州選民的簡訊，旨在鼓勵選民出來投票，卻可能在選民之間造成混亂，「我們為這些錯誤負完全責任，也已送出更正簡訊。」

「黑人選民很重要」組織特別提到，某些選民收到的投票所照片和地址，不是原來想傳的本人提早投票所地址和照片。此外，「我們在簡訊中沒有特別鼓勵選民提早投票，因此，許多熟悉選舉日投票所地點的選民被搞糊塗了，以為我們在告訴他們，選舉日也要到提早投票所投票。」

「拉丁裔選票」社團的說明，和「黑人選民很重要」組織的類似。

「黑人選民很重要」組織另在自己的網站聲明，委託「運動實驗室」發送的訊息有誤。「運動實驗室」也承認，「黑人選民很重要」並未授權發布如上錯誤訊息，實驗室會為造成錯誤負起全部責任。