全美油價下跌 賓州卻因供應吃緊「逆勢漲價」

全美油價跌至每加侖 3.76 美元之際，賓州加油站價格卻因供應吃緊而逆勢走高，觸及每加侖4美元大關。（美聯社）

全美油價 跌至每加侖 3.76 美元之際，位於東北部的賓州加油站 價格卻因供應吃緊而逆勢走高，10月31日平均油價再次上漲、觸及每加侖4美元大關。

根據GasBuddy油價追蹤 ，賓州哈里斯堡(Harrisburg)地區31日平均油價為每加侖3.98美元，比一週多前上漲7.4 美分，與一個月前及一年前相較，更分別高出 19.8 美分和43.4 美分。

GasBuddy 石油分析主管哈恩(Patrick De Haan)說，全美平均油價連續第三週下降，對大多數地區來說是好消息，但東北地區由於供應吃緊而油價明顯逆勢上漲。

哈恩表示，全美平均油價接近 9 月低點；之前因煉油廠問題導致西部和五大湖地區(Great Lakes)價格飆漲，9月全美油價低點無法延續。

煉油廠問題解決後，西部油價暴跌，其中，加州不到一個月內每加侖下跌近 90 美分。

相較之下，東北地區油價每加侖約上漲10至25 美分。哈恩認為，由此可見，目前全美汽油價格走勢有很明顯的區域性， 再加上柴油供應吃緊價格居高不下，未來必將面臨挑戰。

美國汽車協會(AAA)10月27日稱 ，全美汽油需求過去一周略增，但仍較一年前少了近40萬桶，油價波動和低需求導致全美平均油價下跌。

GasBuddy數據顯示，哈里斯堡地區31日最低油價出現在下帕克斯頓鎮區(Lower Paxton Twp)的好市多(Costco) 、以及史瓦塔拉鎮區(Swatara Twp) 山姆俱樂部 (Sam's Club)的加油站， 每加侖為3.78 美元。