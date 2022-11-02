歹徒側錄新州ATM 盜領帳戶存款

新澤西州PNC銀行近期出現自動提款機詐騙案，目前已有數十名銀行用戶受害。(Getty Images)

新澤西州 PNC銀行(PNC Bank)近期出現自動提款機(ATM)詐騙 案，目前已有數十名銀行用戶受害。

來自南布朗士 維克(South Brunswick)的瑪麗拉‧克里描述受害經過：「我在線上確認我的帳戶，然後我看到一筆380元的提款交易，然後我想『等等，我沒有做這件事』。」

當下克里便發覺事情不對勁，於是她前往PNC銀行位於戴頓(Dayton)的分行處理，當她一說出380元，銀行出納員馬上明白發生什麼事，因為受害者不只克里一人。

另一名同樣來自南布朗士維克的受害人米蘭·布爾卡爾告訴電視台CBS2記者：「這真的非常令人沮喪，有人會利用其他人。」

根據警方消息，嫌犯似乎在好幾間PNC銀行分行利用側錄(skimming)設備竊取銀行用戶的提款卡資訊。

南布朗士維克警探胡佛(Tim Hoover)說明：「他們(歹徒)可以將資訊加載到偽造的卡片上，並且在州內獨立運作的PNC提款機領出這些錢。」胡佛認為這項詐騙案很廣泛。

目前至少有六個郡的執法部門也碰上類似的犯罪手法，詐騙金額相似，通常為300元到400元，數十人受害，並且持續攀升。

克里表示：「我們不得不開設一大堆新帳戶，這是個大問題。」對於她或其他領固定收入的銀行用戶來說問題相當麻煩，銀行已補償克里金錢，但等待期間她得向孫子借現金付帳單。

警方提醒PNC銀行用戶應該立即檢查對帳單，並向銀行與警方通報詐騙活動。

PNC銀行發言人透過CBS2頻道表示：「顧客帳戶的安全是我們的首要任務。我們正在調查影響某些PNC提款機的潛在詐騙活動，任何注意到帳戶出現可疑活動的顧客應當立即與我們連絡，撥打提款卡背面的號碼，或到我們的網站 www.pnc.com。」