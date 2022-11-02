新州恩斯特肉舖 再度登上DDD美食節目

知名肉舖「恩斯特父子」老闆柯特雷沙（左）再受主持人菲瑞(右)邀請，二度在美食節目「Diners' Drive-ins, and Dives」露面。(恩斯特父子肉舖官網)

新澤西 知名肉舖「恩斯特父子」(Ernst & Son)25日在社交媒體上宣布，繼2017年首度上美食 節目「Diners' Drive-ins, and Dives」(DDD)後，28日再受主持人菲瑞(Guy Fieri)邀請，二度在該節目露面。

恩斯特父子肉舖老闆柯特雷沙(Brian Mel Cortellessa)25日在臉書 上發文說：「DDD回來了！『恩斯特父子』很開心地宣布我們作客DDD的節目，10月28日星期五晚間9時，在Food Network播出；節目標題是『從香腸到甜點』(from sausage to sweet)，我很感謝這個機會，也很高興大家都能看到這個節目，感謝各位一如繼往的支持。」

「恩斯特父子」於2017年首度登上DDD，當時主持人菲瑞品嘗了最受饕客喜愛的香腸、烤胡椒洋蔥三明治和他們自製的牛肉乾；據悉該肉舖向來以手工三明治及起司牛排為招牌菜，每天營業時間從早上9時至下午4時，全年無休。

這家肉舖是恩斯特‧史托利諾（Ernst Storino）偕兒子山姆在1977年創建，柯特雷沙13歲就在該店擔任理貨員兼清潔工，也學會經營肉舖，並於2007年收購該店。