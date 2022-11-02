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賓州眾議會共和黨 提案彈劾費城檢察官

編譯柯立偉／綜合報導
賓州眾議會共和黨26日提出彈劾案，指控民主黨籍費城地方檢察官克拉斯納執法不力，導致費城槍枝暴力犯罪率上升。（美聯社）
賓州眾議會共和黨26日提出彈劾案，指控民主黨籍費城地方檢察官克拉斯納執法不力，導致費城槍枝暴力犯罪率上升。（美聯社）

費城詢問報報導，賓州眾議會調查民主黨籍費城地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)是否漠視傳票且藐視議會的委員會，24日公布的初步調查報告雖不建議開啟彈劾程序，但是眾議會共和黨仍在26日提出彈劾案，指控其執法不力導致費城槍枝暴力犯罪率上升，以及不當公務行為，阻撓眾議會行使調查權。

彈劾案主要發起人、共和黨籍議員瑪提娜‧懷特(Martina White)說：「克拉斯納偏坦犯罪者顛覆了正義」；共和黨籍多數黨領袖班寧霍夫(Kerry Benninghoff)更說：「費城居民根本就是『恐懼的囚徒』，節節攀升的犯罪率真的是夠了，我們必須做點事幫助費城居民。」

目前不清楚眾議會共和黨要如何推進彈劾案。司法委員會須先審查通過該案再交全會討論，但該委員會並未安排開會，而眾議會要到期中選舉後才復會。

共和黨眾議員7月指控，克拉斯納的執法導致起訴率下降、犯罪率上升，致費城治安惡化，即使不是導致費城槍枝暴力犯罪率上升的主因，也是促成此結果的原因之一；調查委員會主席、共和黨籍眾議員勞倫斯(John Lawrence)說：「犯罪份子之所以膽大妄為，就是因為費城不逮捕人、不起訴人」，因此成立委員會調查克拉斯納的政治責任，並發出傳票要求克拉斯納赴議會作證。

然而民主黨議員及克拉斯納反控議會藐視人民意志，基於政治動機無視費城人民去年以高票讓他連任的事實，因此克拉斯納拒絕出席，並向法院提出訴願，以免除自己的出席義務，結果因此被委員會指責「藐視議會」。

克拉斯納辦公室發言人羅簡(Jane Roh)批評眾議會的彈劾案是「謊言」，並稱委員會傳喚克拉斯納的行為違法，檢察官辦公室已於9月間提出訴願，案件正由法院審理；克拉斯納也在上周向委員會發出書面聲明指：「這是一起基於政治動機、意圖將一個沒貪污、沒犯法的人，用違反選民意願的方式拉下台的彈劾案。」

民主黨籍州參議員謝裡夫(Sharif Street)也批評，共和黨人一直在阻止立法，在預防暴力與犯罪方面辜負了選民的託付；謝裡夫說：「共和黨人害怕我們任何保護民眾安全的施政，因此共和黨把具有直接民意基礎的費城檢察官當成替罪羔羊。」

費城 共和黨 彈劾

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