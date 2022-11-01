取材艾妲颶風水災 費城新萬聖節鬼屋開幕

費城馬拉揚克社區近日開幕的「林肯紡織坊鬼屋」， 讓民眾體驗一名紡織廠廠長在1930年代對紡織廠員工進行恐怖實驗的虛構故事。（林肯紡織坊鬼屋官網）

去年艾妲 颶風(Hurricane Ida)引發的洪水 侵襲費城 數個社區，當洪水消退時，人們在馬拉揚克(Manayunk)社區一棟歷史建築內發現一間藏在地下室之下的密室，更駭人的是，密室中竟驚現多具屍體。

看到這裡開始害怕的朋友先別擔心，這不過是馬拉揚克社區近日新開幕的「林肯紡織坊鬼屋」(Lincoln Mill Haunted House)背後的虛構故事。

這棟鬼屋座落於主街(Main Street)一間真正的老舊紡織廠中，也是人氣酒吧「瘋狂河」(Mad River)的舊址，「瘋狂河」已經於新冠疫情初期歇業。

進入鬼屋的勇者可在內部每個房間體驗一名紡織廠廠長的虛構故事，這名可怕的廠長在1930年代對紡織廠員工實行恐怖的實驗，故事內容包含肢解、腐敗等怪誕的劇情，搭配驚悚的音效、一堆血淋淋的道具，以及真人演員。

鬼屋主辦方表示，參觀完整間鬼屋大概需要15到20分鐘，就看訪客逃跑的速度。

這處萬聖節景點由樓主科科迪洛斯(Brian Corcodilos)與建築師比爾薩克(Jared Bilsak)聯手打造，兩人大學時曾一起舉辦鬼屋募款活動。鬼屋的靈感主要取材於艾妲颶風(Hurricane Ida)水災。

科科迪洛斯一開始買下這棟房時，原本並無將其改造成鬼屋的計畫，「我在2021年3月買下這棟樓，接著艾妲9月侵襲，大樓被完全摧毀。」

洪水在一樓淹到7呎深，造成100萬元以上的損失，之後科科迪洛斯一直苦於找不到願意承租的餐廳或酒吧，因此他選擇不同的經營模式，轉向不那麼要求永久性的「基礎設施」，因為隨著氣候變遷加劇費城水災，未來可能再度產生損害。

他著手改造房屋，這次開張的鬼屋中，迷宮般的牆由灰泥板搭建，可以移動並且是暫時性的機關。預計未來每一季會舉辦新的快閃活動。

「林肯紡織坊鬼屋」於周四到周六開放，直到11月第一周為止。