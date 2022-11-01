新州男涉一級謀殺 擬串通獄友製造連環凶殺案脫罪

薩爾。(取材自領英)

來自新澤西州 林登沃爾德(Lindenwold)的30歲男子薩爾(Kenneth Saal，見圖，取材自領英)三年前殺害同事被控一級謀殺罪，現在可能罪加一等，因為檢方指控薩爾試圖在獄中串通出獄獄友再行兇，以製造連環殺人案的假象而脫罪。

新澤西州媒體NJ.com報導，26歲的卡洛琳·拜英頓(Carolyn Byington)2019年6月在普蘭斯堡(Plainsboro)的自宅遭到毆打及利刃刺死；兩個月後，薩爾因為涉嫌殺害同事拜英頓而被逮捕，三年來都拘押在監獄 內。

米德塞克斯郡(Middlesex County)檢方表示，他們在本月13日收到檢舉信，指控薩爾策畫進行類似犯案，製造連環殺人的假象，以藉此脫罪。

檢方調查發現，薩爾以1萬5000元酬勞，鼓動出獄獄友以與殺害拜英頓同樣的方式，犯下另一宗謀殺案，試圖藉此洗清薩爾殺害拜英頓的罪名。

針對新的命案，檢方指控薩爾共謀一級謀殺、二級串供、二級妨礙調查等罪名；法庭將就這些指控舉行聽證會。至於薩爾對拜英頓的一級謀殺罪是否成立，陪審團將在12月決定。若成立，將於明年1月宣判刑期。

薩爾與拜英頓在西溫莎(West Windsor)的營銷公司共事；在近期的聽證會上，檢方提出DNA 及書面等證據，聲稱薩爾瘋狂迷戀拜英頓，而且拜英頓遇害時，薩爾就在她居住的公寓內。

2020年初，檢方曾向薩爾提出認罪協商，換取30年的刑期，不過薩爾不願認罪；對於策畫模仿犯罪的指控，薩爾的律師尼瑞(Brian Neary)也表示無意認罪。

拜英頓2015年畢業於拉法葉學院(Lafayette College)，擁有國際關係與人類學兩個學士學位。