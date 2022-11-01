新州最近降雨量 不足以完全緩解旱情

最近數周的陰雨天雖有助緩解新澤西州大部分地區的嚴重旱情，不過新州北部地區和南端的五月岬郡仍處於非常乾旱狀態。圖為位於新州的圓谷水庫。（Getty Images）

雖然最近數周的陰雨天妨礙戶外活動，但新澤西州 大部分地區的嚴重旱情有所緩解，同時飲用水儲備也因此增加。不過仍有部分地區的乾旱依舊嚴重，其中新州 北部地區和南端的五月岬郡(Cape May)等地區，在國家抗旱中心最新的旱情示意圖上， 仍處於非常乾旱狀態。

乾旱示意圖顯示，博根(Bergen)、五月岬、艾塞克斯(Essex)、莫里斯(Morris)、帕賽克(Passaic)和蘇塞克斯(Sussex)六個郡的部分地區屬於「中度乾旱」，六郡的其他地區仍是「異常乾旱」。此外，康伯蘭(Cumberland)、米德塞斯(Middlesex)和蒙莫斯(Monmouth)三個郡的部分地區也都非常乾燥。

氣候學家羅賓森(David Robinson)表示，新州現在的旱情比夏天和初秋已緩解很多，但仍未徹底擺脫。新州多數地區有了可觀改善，北部和南端沒有完全好轉，但過去六周也沒有加重。水庫的水位提高，但許多水庫的水位沒有達到正常季節水平，地下水與河流的水位狀況與水庫差不多。

羅賓森說：「去年冬天以來，新州南端地區一直乾旱，沒有可恢復到完全正常的足夠降雨。北方地區是7月進入乾旱，北方雖然去年秋冬兩季也是乾旱，但好在5、6兩月的降雨超過正常年景，而且10月初也出現降雨，儘管不如中部和南部地區多。」

羅賓森表示，最近的降雨很有幫助，新州仍然需濕潤的11月和濕潤的冬季，才能避免大範圍的乾旱重現。他說：「由於降雨剛達到正常或仍低於正常，新州未來數月仍將難以應付旱情再度爆發或是出現反覆。儘管作物在冬季對水需求少、水蒸發量低以及人類需求也少於夏天，但我們仍可依靠冬季降水來滋潤土壤、河流和水庫，以應對明年夏季水消耗大的需要。」

國家氣象局的資料顯示，紐瓦克今年9、10兩月的降雨量為9.6吋，但紐瓦克今年的降水量比正常水平低五吋，州府翠登(Trenton)今年降雨略低於正常的37.14吋，大西洋城是43.44吋，比正常水平高六吋。