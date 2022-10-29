新州布隆費德學院 併入蒙特克萊爾州大

新澤西州 的蒙特克萊爾(Montclair)州立大學和布隆費德(Bloomfield)學院26日發表聯合聲明，宣布兩校的校長已獲授權簽署合併協議，合併將於明年6月30日前完成。

合併意味著私立的布隆費德學院將變為公立大學，改名為「蒙特克萊爾州立大學布隆費德學院」。兩校相距七哩，都位於艾塞克斯郡(Essex)。雙方以前曾表示加強合作的願望，並制定永久夥伴關係計畫，但沒有說明要合併。

布隆費德學院是新州 最古老的高等院校之一，有154年的歷史，在校生1300人。蒙特克萊爾州大七個月前允諾提供足夠的資金，以避免學校關閉。聯合聲明說，完成合併前，布隆費德學院將與州大密切合作，繼續獨立經營。合併後，布隆費德學院的學生將繼續不受干擾地完成學業，也不會增加任何額外費用。

蒙特克萊爾州大校長柯佩爾(Jonathan Koppell)說：「合併尚未完成，但我們邁出了重要一大步。還有很多工作要做，包括設計新學院。」

布隆費德學院是新州唯一的四年制學院，主要招收非裔和西語裔學生。學生的家庭中位收入不到3萬3000元，81%是少數族裔，近70%的學生符合佩爾獎學金(Pell Grant)條件。院長去年秋天披露學院的財務問題，表示如果沒有援助，下一學年將會關閉，但院方也在尋找與其他學校合併或合作的機會。

目前不清楚合併會不會導致學院裁員，但州大表示會盡量留住學院的員工，柯佩爾說：「我們重視學院員工的未來。」他還表示，布隆費德學院的歷史性校園將繼續保留，學院繼續以招收多族裔背景的第一代學生為主，「學院的校園令人振奮，是學院體驗的不可分割的一部分。」

合併的手續繁瑣，需要州教育 相關部門審查和批准，最終還要州議會同意。為使學院在2022至2023學年繼續開放，新州今年初提供了1250萬元資助給學院。