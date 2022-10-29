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費城首屆全美華人峰會 47州500人出席

記者劉偉／新澤西州報導
美國華人華僑聯合總會舉辦「首屆全美華人合作峰會」。(主辦單位提供)
美國華人華僑聯合總會舉辦「首屆全美華人合作峰會」。(主辦單位提供)

美國華人華僑聯合總會主辦的首屆全美華人合作峰會，日前在賓州費城市喜來登大酒店舉行，主題為「攜手合作，融入奉獻」，美國政要、國會議員及政、商、僑、學界與47個州華人代表等近500人出席。會上簽署了「全美華人合作宣言」，並頒發「領導力終身成就獎」等九個獎項。

美國華人華僑聯合總會主席林建新在開幕式上致辭表示，此次峰會是為支持和促進華人社區在美國的發展建立一個攜手合作、融入奉獻的平台，同時見證「全美華人合作宣言」的簽訂。他表示將推動、鼓勵同胞參政議政，擴大話語權和政治地位。

費城市長肯尼、紐約中領館領事孫潛、國會華裔議員趙美心、費城市議員歐大衛、賓州州長亞太裔事務委員會主任孫一等人也致辭。

此次簽署的「全美華人合作宣言」指出，500多萬在美華人是一個利益共同體，需要「凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益」。宣言呼籲攜手合作，融入奉獻，為美國做出貢獻。會上還討論了「美國華人發展大綱」與「華人族譜」等。

林建新主席(左一)等簽署「全美華人合作宣言」。(主辦單位提供)
林建新主席(左一)等簽署「全美華人合作宣言」。(主辦單位提供)

當天下午舉行的華人各項事業發展論壇分五大主題，分別為「參與公共事務，提高族裔社會地位」；「全美華裔青少年精英圓桌會議」；「保護亞裔婦女權益與反對職場歧視」；「華裔社團作用與多族裔合作研討會」；「共享政商資源，建立合作平台」。

晚上舉行了盛大晚宴及頒獎典禮，並向林潔輝、倪舉凌、陳秋慧、梁怡、王早早、朱立業等40多人頒發領導力終身成就獎、美國總統義工獎、傑出企業家貢獻獎、泰山獎和社區傑出貢獻獎等獎項。

美華總會在全美 47個州設有分會。

華人 費城 華裔

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