我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

美新全球大學學術排名 新州7校入榜

編譯柯立偉／綜合報導
「美國新聞與世界報導」最新全球大學排名中，普林斯頓大學名列16，是新澤西州排名最高的學府。圖為學生在雨中走過該校校園。(Getty Images)
「美國新聞與世界報導」最新全球大學排名中，普林斯頓大學名列16，是新澤西州排名最高的學府。圖為學生在雨中走過該校校園。(Getty Images)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)本周公布全球大學學術排名；全球共2000所大學入選，其中美國280座中，新澤西州占了七所。

普林斯頓名列16

新澤西州入選全球2000大學術研究排名的大學包含排名16的普林斯頓大學(Princeton University)、排名143的新朗士維克羅格斯大學(Rutgers-New Brunswick)、598名的紐瓦克羅格斯大學(Rutgers-Newark)、826名的新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)、1008名的蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)、1225名的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)、與1668名的羅文大學(Rowan University)。

蒙特克萊爾州大進步最多

與去年同分排名相比，普林斯頓大學排名不變，蒙特克萊爾州立大學的進步最大，從1167名躍升至今年的1008名，紐瓦克羅格斯大學則進步兩名；新澤西理工學院及新朗士維克羅格斯大學分別退步13名，史蒂文斯理工學院則退23名，退步幅度最大的是羅文大學，從去年的1607名退步67名至今年的1668名。

除了綜合排名外，也有依各大學不同專長領域的分類排名，如新朗士維克羅格斯大學最出色的食品科學就奪得全球25名的佳績，農業相關科系排名全球49名、臨床醫學排名全球239名；普林斯頓大學的人文藝術相關科系排名全球26名、電腦科學相關科系排名全球40名。

今年中國以338所大學入選本排行榜成為入選學校最多的國家，其中以清華大學、北京大學、上海交通大學等三校為中國排名前三的大學，世界排名分別為23名、39名、89名；台灣則有35間學校入選，以台灣大學、清華大學、中國醫藥大學分踞台灣前三名，三校世界排名分別為203名、394名、507名。

新澤西州 北京 醫學

上一則

馬州撥款2500萬補充兒科ICU人員 擴增兒童醫院床位

下一則

伊州閱讀與數學分數 連2年下降 遠低於疫前

延伸閱讀

遵守歐盟法規 蘋果iPhone「別無選擇」採用Type C

遵守歐盟法規 蘋果iPhone「別無選擇」採用Type C
為遵守歐盟法規 蘋果將不情願地讓iPhone採用Type C

為遵守歐盟法規 蘋果將不情願地讓iPhone採用Type C
連環殺手坐牢160年 再被控殺害15歲少女

連環殺手坐牢160年 再被控殺害15歲少女
新州翁車禍警誤認酒駕 他死在拘留室…家屬控過失致死

新州翁車禍警誤認酒駕 他死在拘留室…家屬控過失致死
年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋
房貸歧視 新州湖地銀行1300萬和解

房貸歧視 新州湖地銀行1300萬和解

熱門新聞

華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
瑞貝卡克拉克警覺得野牛正要衝向她，開始死命奔逃。(Rebecca Clark抖音)

帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

2022-10-24 14:08

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認