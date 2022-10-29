美新全球大學學術排名 新州7校入榜

「美國新聞與世界報導」最新全球大學排名中，普林斯頓大學名列16，是新澤西州排名最高的學府。圖為學生在雨中走過該校校園。(Getty Images)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)本周公布全球大學學術排名；全球共2000所大學入選，其中美國280座中，新澤西州 占了七所。

普林斯頓名列16

新澤西州入選全球2000大學術研究排名的大學包含排名16的普林斯頓大學(Princeton University)、排名143的新朗士維克羅格斯大學(Rutgers-New Brunswick)、598名的紐瓦克羅格斯大學(Rutgers-Newark)、826名的新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)、1008名的蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)、1225名的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)、與1668名的羅文大學(Rowan University)。

蒙特克萊爾州大進步最多

與去年同分排名相比，普林斯頓大學排名不變，蒙特克萊爾州立大學的進步最大，從1167名躍升至今年的1008名，紐瓦克羅格斯大學則進步兩名；新澤西理工學院及新朗士維克羅格斯大學分別退步13名，史蒂文斯理工學院則退23名，退步幅度最大的是羅文大學，從去年的1607名退步67名至今年的1668名。

除了綜合排名外，也有依各大學不同專長領域的分類排名，如新朗士維克羅格斯大學最出色的食品科學就奪得全球25名的佳績，農業相關科系排名全球49名、臨床醫學 排名全球239名；普林斯頓大學的人文藝術相關科系排名全球26名、電腦科學相關科系排名全球40名。

今年中國以338所大學入選本排行榜成為入選學校最多的國家，其中以清華大學、北京 大學、上海交通大學等三校為中國排名前三的大學，世界排名分別為23名、39名、89名；台灣則有35間學校入選，以台灣大學、清華大學、中國醫藥大學分踞台灣前三名，三校世界排名分別為203名、394名、507名。