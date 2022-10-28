新州艾薩克斯郡掃黑 41通緝犯落網

新州艾薩克斯郡檢警本月大執法，成功將41名遭通緝的在逃嫌犯逮捕歸案。(路透)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，新州艾薩克斯郡(Essex)代理檢察官 史帝芬斯(Theodore N. Stephens II)24日宣布，本月執法機構力行掃蕩，成功將41名遭通緝 的在逃嫌犯逮捕歸案。

檢察官辦公室指出，這41名嫌犯不是未依傳票規定時間出庭，就是在候審期間因他案更被起訴，至於各個被逮捕的嫌犯所涉罪名五花八門，從持有毒品、性侵到謀殺等不一而足；史帝芬斯說：「我們的任務就是要保障艾薩克斯郡所有居民的安全，將所有在逃嫌犯逮捕歸案就是這項任務其中一環。」

史帝芬斯指出，10月逮捕歸案的通緝犯中，四人涉及謀殺，也包含多名涉有如重傷害、搶劫或持有武器等重罪的嫌犯，因此非常感謝參與逮捕行動的每一名員警；他說：「新澤西州 保釋改革法案通過後，相信能夠有效降低犯罪嫌疑人在具保候審期間再犯的風險，但此波逮捕行動涉及的都是危險性極高的嫌犯，其中12人是街頭幫派成員，因此我真的非常感謝參與逮捕行動的每一位員警，這需要非常過人的勇氣。」

雖然檢方將此次逮捕行動視為成功，但事實上41名通緝犯的逮捕只占整個艾薩克斯郡未執行通緝令總數的1%，艾薩克斯郡警長豐圖拉(Armando Fontoura)表示，目前整個艾薩克斯郡還有4000張通緝令未執行完畢，在這麼多人的狀況下，執法單位只能先挑選對社區最具危險性的嫌犯。

據報導，在本月掃蕩行動中被捕的四名謀殺案嫌疑人包括涉及9月22日傑佛斯命案(Kareem Kason Jeffers)的瓊斯(Kyree Jones)與卡維爾(Zamir Caldwell)、涉及8月13日皮克特命案(Thomas Pickett)的馬丁(Tyquil Martin)，以及涉及9月7日李根(Khalif Ligon)命案的馬宏(Jamaal Mahorn)。