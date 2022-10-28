賓州辯論會表現差 費特曼勝選難度增

代表民主黨角逐聯邦參議員的賓州副州長費特曼，中風五個月後25日晚間在辯論會上表現不如預期，語言溝通明顯面臨挑戰，與口才便給的共和黨對手奧茲形成強烈對比。(美聯社)

代表民主黨 角逐聯邦參議員的賓州 副州長費特曼(John Fetterman)，中風五個月後25日晚間在辯論會上說話吃力，原本期盼靠費特曼保住參院多數席次的民主黨同僚，開始顯得憂心忡忡。

費特曼在台上用字遣詞出現狀況，講話斷斷續續，語言溝通明顯面臨挑戰，與口才便給的共和黨 對手、電視醫生奧茲(Mehmet Oz)形成強烈對比。

53歲的費特曼今年5月中風，雖然認知能力未受影響，但語言反應則出現阻礙，某些字句偶爾會有發言困難。

支持費特曼的民主黨賓州公關顧問塞斯勒(Larry Ceisler)說：「覺得很想哭，簡直不忍心收看。」曾任前總統歐巴馬選舉團隊高層顧問的民主黨策略專家艾哲洛(David Axelrod)在推特發文寫道，費特曼在這場辯論並未達到基本目標。

艾哲洛推文寫道：「費特曼必須展現效力十足、完全康復的形象，這場辯論顯然沒有達到加分效果。」他在推文中表示，奧茲需要透過辯論會展現真誠、有禮有節及連接群眾的能力，「雖然他的團隊今晚肯定樂得彼此擊掌，但他在這幾個重要項目裡，卻沒有得分」。

長久以來，民主黨一直希望能夠贏回共和黨賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)退休之後的空缺席次。

華盛頓傑弗遜學院(Washington & Jefferson College)政治學教授、前任共和黨賓州黨團委員狄薩洛(Joseph DiSarro)說，費特曼選舉團隊同意參加辯論，堪稱「重大、災難性的錯誤」。他表示，對於尚未決定投票給誰的選民來說，可能覺得會費特曼辯論表現不佳。

支持前總統川普的「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)超級政治行動委員會(super PAC)，26日在賓州推出最新一波電視廣告，內容以費特曼的說話問題為批評重點，直指民主黨「真的有問題」。