陳敏麗美容新址擴充 痤瘡鐳射治療買二送一

陳敏麗西醫美容診所採用歐美高級先進醫美器材，以豐富經驗提供全面性的西醫美容治療服務。

西醫陳敏麗（Chan, MD Aesthetics MD）美容診所擴充喬遷至華埠 包厘街70-72號五樓505室新址，採用歐美高新先進醫美器材以豐富經驗提供全面性的西醫美容治療服務。美國Cutera醫療器械名廠現推介最新FDA 批准專有技術的AviClear痤瘡鐳射治療儀，針對此慢性皮膚病提供更安全、更簡單、更有效的解決方案，從源頭上治療痤瘡，即日起至11/3/22凡訂購AviClear痤瘡鐳射治療，可享買二送一或可減$1000折扣，請及早致電諮詢預約，及早診治，安全有效消除困擾增加自信。

幾乎每個人都有長過痤瘡（Acne）的經驗，痤瘡是常見的皮膚狀況，是由皮膚下面的毛囊堵塞造成的，又俗稱「青春痘」，好發於12~24歲之青少年，通常因皮脂腺分泌增加、毛孔阻塞，加上飲食習慣不佳或作息不正常引起。油脂和死亡的皮膚細胞堵住毛孔，可爆發皮膚病灶（通常稱為粉刺或青春痘）。爆發最常見於面部，但也可出現在背部、胸部和肩部。大多數人的痤瘡通常會在三十多歲之前消失，但有些人到四十多歲和五十多歲時仍然還有這一皮膚問題。

痤瘡分為粉刺型痤瘡（Comedones）、丘疹型（Papules）、膿皰型（Pustules）、結節型（Nodules）

和囊腫型（Cyst acne）五大種類。任何種族和年齡的人都可患上痤瘡，但最常見於青少年和青年人。青少年期出現的痤瘡更常見於男性。痤瘡可以在成年後繼續，而這樣的情況更常見於女性。

獲美國FDA批准CUTERA的AviClear採用創新的1726納米波長設計，強度更低，頻率更高，通過選擇性地針對皮脂腺並進行下調，以減少活躍的痤瘡，安全而有效地從源頭上治療痤瘡。人性化設計考慮到病患的舒適度，採用AviCool接觸冷卻技術，以獲得最佳和安全的治療體驗。

陳敏麗西醫診所是一間全面性的西醫美容診所，除了提供PRP美容煥膚、Profound魔方電波美容除皺外，尚有脫毛、除斑、太陽斑(雀斑)、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大，青春痘/粉刺治療及去疤痕等。此外，診所並提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射、瑞藍玻尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)新址:紐約華埠包厘街70-72號五樓505室（入口在TD Bank道明銀行旁)，預約電話:(347)814-1168或(718)887-1566。