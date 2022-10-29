我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

寰宇植牙中心 逾60年經驗　為您省時省力省錢

本報新澤西訊
寰宇牙科榮獲2022年度Ford Lee最佳商業名人堂殊榮
寰宇牙科榮獲2022年度Ford Lee最佳商業名人堂殊榮

寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center)擁有超過60年歷史。年植牙總量超過 1萬顆為東海岸首屈一指。榮獲TOPDENTISTS官方認證的頂級牙科；2022年度Ford Lee最佳商業名人堂等殊榮。寰宇提供包括華語等10種語言服務。“一站式”植牙更是被大家稱讚。為您省時省力省錢，牙冠、牙橋的製作都在中心完成,。

  寰宇擁有絕對的價格優勢，中心設有自己的牙齒製作實驗室，可以直接量身製做牙冠、牙橋、植牙和假牙，為病患省略了運輸的時間和成本，更省下了昂貴的中間費用。而大多數診所把牙冠等部件送到其他醫療器具公司去製作，價格會因為流程複雜而上漲，如果出現問題調整及更換更是浪費時間。

  寰宇植牙中心具備最先進的3D全口牙檢查掃描設備，一般牙醫診所只有普通的X光機。3D掃描可以拍攝口腔斷層，精準呈現口腔影像包括神經位置，並在電腦中建構出植牙區的立體結構。這樣在植牙中大大提高成功率與準確度，保障植牙後牙齒形態的美觀與咬合的長久穩定。

  寰宇還特別為華人提供最好的優惠方案與12個月無息貸款方案。例如單顆的植牙價格為$1250（全包），其包含植牙$99 +牙基$151 +頂級瓷冠$1000；中心傳統的全口覆蓋義齒相比較單顆植牙有更多優惠，通常市場價格每排上牙或下牙的價格在7,500美元左右，而在寰宇植牙中心全口義齒只須4,500美元，這就是“一站式植牙”優勢之一的完美體現。

  寰宇植牙提供急診服務，免費諮詢，一流的口腔外科醫師以及牙周病專家為您提供全方位的服務。Fort Lee診所: 201-461-0003; 1565 Palisade Ave，Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 診所: 201-374-1900;99 New Bridge Road，Bergenfield NJ 07621

貸款 華人

上一則

2023年度健保計劃開始申請　詹翠芬事務所一週上班七天為顧客定制合宜保險

下一則

POC ~ 琳瑯滿目高級美點任您吃到飽　年底聚餐最佳選擇 歡迎預訂

延伸閱讀

噴霧可防蛀牙？醫師警告：刷牙無可取代

噴霧可防蛀牙？醫師警告：刷牙無可取代
法拉盛整齊牙科十周年慶 全新先進設備植牙買7送3

法拉盛整齊牙科十周年慶 全新先進設備植牙買7送3
卓越牙科引進 Yomi牙科機器人3D導航系統

卓越牙科引進 Yomi牙科機器人3D導航系統
精典牙科：全口植牙患者的福音

精典牙科：全口植牙患者的福音
水晶牙科材質優 收費平實淺談術後保養影響植牙結果

水晶牙科材質優 收費平實淺談術後保養影響植牙結果
植牙非人人合適 醫師建議須考量個人狀況

植牙非人人合適 醫師建議須考量個人狀況

熱門新聞

華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
瑞貝卡克拉克警覺得野牛正要衝向她，開始死命奔逃。(Rebecca Clark抖音)

帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

2022-10-24 14:08

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認