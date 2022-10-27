中美文協婦女會萬聖節餐會 草裙舞女郎、哈利波特亮相

中美文化協會婦女會萬聖節變裝餐會，草裙舞女郎、白雪公主、哈利波特齊亮相。(記者孫影真／攝影)

萬聖節 即將到來，中美文化協會婦女會一年一度變裝餐會，今年首度偕同台灣同鄉聯誼會日前在愛迪生市謝姐食堂擴大舉行，中美文化協會會長李喬韋、前會長李珠瑛、陳雅玲、FASCA諮詢導師林美華、新州北部美華聯誼會會長孫影真等應邀參加，40餘名會員精心打扮，變裝出席同樂。

中美文化協會婦女會萬聖節餐會，40名會員與來賓變妝打扮，輪流獻藝，共度一個歡愉的夜晚。(莊榮耀／攝影)

婦女會會長李櫻鶯化妝成白雪公主，台灣同鄉聯誼會會長黄淑慧打扮成草裙舞女郎﹔會員穿著牛仔褲，頭上綁著一條橘色黑色相間的頭巾，瞬間化為海盜；有人身穿黑衣，披上一條銀灰色蜘蛛紋披肩，變為嫵媚蜘蛛精﹔制服女、女巫也來湊熱鬧，灰熊寶寶與哈利波特 齊登場亮相，變妝走秀精采紛呈，席間熱鬧滾滾，人人歡樂盡興。

萬聖節餐會中大家輪流獻藝，輕快的閩南語卡拉OK歌曲出籠，唱歌自娛娛人。杯觥交错之間，品嚐一道道台灣風味美食 ，令人大快朵頤﹔宴席後摸彩活動，更是年終大放送，人人有獎，來賓則慷慨解囊，席間踴躍捐款，李櫻鶯表示，當晚一共捐款500元，將於下次寒冬送暖活動中，當贊助款基金。

黃淑慧感謝義工團隊連日辛苦地規畫籌備、包裝禮物及布置現場，很高興當晚與好友們同樂，高潮迭起，期盼下一個活動的來臨。